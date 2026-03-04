El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para el centro y norte de la Argentina

El SMN advirtió por tormentas intensas, ráfagas y posible granizo en varias provincias. En el AMBA, el mal tiempo comenzará el jueves con ambiente otoñal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas este jueves que abarca amplias zonas del centro y norte de la Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas que abarca amplias zonas del centro y norte de la Argentina para este jueves. El nivel amarillo se extiende sobre provincias del norte como Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, además de sectores de Catamarca y La Rioja.

En la franja central también están bajo advertencia áreas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires.

Qué implica la alerta por tormentas En el centro del país, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén acumulados de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera local.

En el norte, en tanto, la advertencia señala tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h. Allí se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros.

Desde el jueves, tiempo otoñal en Buenos Aires En el Área Metropolitana de Buenos Aires el cambio comenzará a notarse desde este jueves, con el ingreso de un frente frío que hará rotar el viento al sudeste y marcará un quiebre respecto del calor de los últimos días.