El Servicio Meteorológico Nacional comunicó el pronóstico para Mendoza: qué se espera

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes más fresco en Mendoza, con nubosidad, viento moderado del sector sur.

Pese a que habrá nubes no se esperan lluvias en Mendoza.

Después de las tormentas registradas el lunes en los departamentos del sur y este, el martes habrá un cambio en las condiciones del tiempo en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada más estable, con descenso de la temperatura y sin lluvias.

El día estará marcado por nubosidad y vientos moderados del sector sur, que aportarán un ambiente más fresco en comparación con jornadas anteriores. La mínima será de 19° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 29° por la tarde.

A diferencia del lunes, no se esperan precipitaciones en el llano ni fenómenos de consideración en la provincia.

nublado, lluvias, nubes, mendoza Este martes habrá un leve descenso de la temperatura en Mendoza. Shutterstock Cómo seguirá el tiempo en Mendoza El miércoles volverá la inestabilidad, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, además de vientos moderados del sudeste. Se prevén precipitaciones en la cordillera norte, con una máxima de 30° y mínima de 17°.