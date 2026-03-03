El Servicio Meteorológico Nacional comunicó el pronóstico para Mendoza: qué se espera
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes más fresco en Mendoza, con nubosidad, viento moderado del sector sur.
Después de las tormentas registradas el lunes en los departamentos del sur y este, el martes habrá un cambio en las condiciones del tiempo en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada más estable, con descenso de la temperatura y sin lluvias.
El día estará marcado por nubosidad y vientos moderados del sector sur, que aportarán un ambiente más fresco en comparación con jornadas anteriores. La mínima será de 19° durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 29° por la tarde.
A diferencia del lunes, no se esperan precipitaciones en el llano ni fenómenos de consideración en la provincia.
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
El miércoles volverá la inestabilidad, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, además de vientos moderados del sudeste. Se prevén precipitaciones en la cordillera norte, con una máxima de 30° y mínima de 17°.
Para el jueves se anticipa un escenario más invernal, con marcado descenso de la temperatura, cielo mayormente nublado, vientos algo fuertes del sur y lluvias aisladas. En cordillera continuarán las precipitaciones. La máxima será de 23° y la mínima de 16°.