Este lunes|
Se suspenden las clases presenciales en una ciudad de Mendoza por viento Zonda
La medida rige para el turno tarde en todos los niveles y modalidades.
Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este lunes 2 de marzo se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe.
En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo.