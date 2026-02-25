Mendoza actualiza el régimen de suplencias docentes con nuevos requisitos y modalidad digital

La medida introduce cambios en los procedimientos para la cobertura de cargos en el Nivel Inicial, Nivel Primario y la modalidad de Educación Especial, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema educativo.

Según el texto oficial, la normativa busca reorganizar el esquema vigente y garantizar principios clave . En ese sentido, se señala que el otorgamiento de suplencias debe asegurar "la continuidad del servicio educativo, la igualdad de oportunidades y el respeto al orden de mérito".

La resolución aprueba un régimen actualizado que incluye disposiciones generales y procedimientos específicos organizados en distintos anexos, abarcando desde cargos iniciales hasta funciones jerárquicas.

Entre los cambios más relevantes, se incorpora la modalidad digital para los llamados a suplencias, complementada con instancias presenciales. De acuerdo con la norma, "la modalidad digital se instrumentará mediante la utilización de los sistemas administrativos electrónicos habilitados por la Dirección General de Escuelas ".

Además, se busca unificar criterios en todo el sistema educativo, adaptando la normativa a los cambios tecnológicos y administrativos, y dejando sin efecto regulaciones anteriores que habían quedado desactualizadas.

Requisitos más estrictos y control del proceso

El nuevo régimen establece una serie de requisitos obligatorios para acceder a suplencias, entre ellos la presentación de declaración jurada vigente, certificado de antecedentes penales y certificación psicofísica actualizada.

También se refuerza la intervención de la Junta Calificadora de Méritos, encargada de validar antecedentes, ordenar puntajes y garantizar la transparencia del proceso.

Asimismo, se incorporan mecanismos de control, revisión e impugnación de los actos administrativos, en línea con la normativa vigente, con el objetivo de asegurar el debido proceso y evitar irregularidades.

Desde cuándo rige la nueva normativa

La resolución determina que el nuevo sistema comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Además, se encomienda a las áreas técnicas correspondientes la implementación de los cambios en los sistemas digitales, con el fin de garantizar su correcta aplicación en toda la provincia.

De esta manera, la DGE avanza en la actualización del régimen de suplencias, incorporando herramientas tecnológicas y criterios administrativos orientados a mejorar la cobertura de cargos en el sistema educativo.

La resolución publicada en el Boletín Oficial