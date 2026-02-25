Vuelta a clases en Mendoza: 80% de asistencia y a repetir si no saben leer

Los niños de Mendoza vuelven a las aulas hoy para cumplir con los 190 días de clases en el año. A partir de este año, los alumnos que no cumplan con el 80 por ciento de asistencia van a rendir en diciembre y los chicos que no sepan leer y escribir en primer grado van a repetir.

En diciembre, la DGE dictó una resolución con las fechas del calendario escolar 2026. Como la idea es cumplir con los 190 días de clases la mayoría de los estudiantes vuelve a las aulas hoy, y solo los de secundaria empiezan el 2 de marzo.

Además, las clases se extenderán hasta el 30 de noviembre para los alumnos que aprueben todas las materias y cumplan con el 80 por ciento de asistencia. Y los estudiantes que tengan que participar de la etapa de recuperación de saberes, estarán en las aulas hasta el 18 de diciembre.

Los alumnos de primer año de la secundaria empiezan hoy y durante tres días participarán de jornadas de ambientación.

La decisión no fue al azar. Los resultados de las Pruebas Aprender ya habían encendido las alarmas sobre un porcentaje de alumnos que no entienden lo que leen, esta misma población es la que presenta problemas de aprendizaje a lo largo de toda la trayectoria académica.

“Hay un 10 por ciento de niños, un núcleo duro que viene con problemas de arrastre porque no aprendieron en primer grado a leer y escribir”, explicó García Zalazar a MDZ.

Leer y escribir primaria mendoza dge escuelas clases Desde 2013 hasta el año pasado los alunmos de primer grado no podían repetir. Gobierno de Mendoza

“Hay chicos que pasaron a segundo grado sin saber escribir. El docente de segundo no alcanza a enseñarles lo que no aprendieron en primero más los contenidos que tiene que enseñar de segundo y así. Entonces se va generando un retraso cognitivo”, agregó el funcionario de Alfredo Cornejo.

Después de varios diagnósticos y la opinión de especialistas, la DGE resolvió que los alumnos que no aprendan a leer y escribir y no reconozcan los números en primer grado repitan. “Es un problema que hay que atacar en primer grado porque se puede trabajar de una forma cognitiva distinta. La evidencia demuestra que hay que resolver el tema en primer grado, es mucho más sano”, dijo García Zalazar.

Qué pasa si el alumno tiene supera el 80% de faltas

Uno de los cambios más profundos en el ciclo lectivo 2026 tiene que ver con la cantidad de días que los chicos van a la escuela. Desde hace años los docentes han manifestado la baja de asistencia los días lunes y viernes, los periodos que las familias deciden irse de vacaciones durante el dictado de clases y casos con inasistencias injustificadas sistemáticas.

Ante este escenario, la DGE resolvió involucrar a las familias de manera indirecta: el alumno que no cumpla con el 80 por ciento de asistencia va a cursar y rendir en diciembre aunque haya aprobado las materias.

Tadeo García Zalazar discurso Tadeo García Zalazar. Gobierno de Mendoza

“Concretamente lo que se hace es darle carácter obligatorio al régimen de asistencia y por más que el estudiante tenga aprobadas las calificaciones correspondientes, si no cumple con el 80 por ciento de las asistencia va a intensificación de saberes en diciembre”, explicó a MDZ, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar.

“Cada chico va a tener una estrategia a medida por materia. Algunas se rinden leyendo una cantidad mínima de palabras por minuto, otras con proyectos o exámenes”, aclaró el funcionario provincial.

Mendoza y ocho jurisdicciones más vuelven a clases en febrero

Mendoza no es la única que empieza las clases hoy. También abrieron las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Santa Cruz.

Las primeras en empezar las clases fueron Santiago del Estero y las escuelas que funcionan bajo el Receso Invernal Extendido de Río Negro. Los niños de estas provincias volvieron a las aulas el 18 de febrero.

Por su parte San Luis, Jujuy y Chubut arrancaron el lunes 23 de febrero y Tierra del Fuego el martes 24.