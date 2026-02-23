Canasta escolar en Mendoza: volver a clases cuesta $100.000 por chico

El miércoles los chicos vuelven a clases y las familias tuvieron que gastar $100.000 por niño. La cifra se triplica si se suma el uniforme escolar.

La canasta escolar va de los $75.000 a los $300.000.

“A la lista interminable de útiles que la maestra pasó, hay que sumar una mochila nueva porque la del año pasado se rompió y el guardapolvo ya no le entra”, es un pensamiento que se puede repetir en más de un padre antes del inicio de clases. La cuenta no es sencilla, porque la canasta escolar asciende a $100.000.

vuelta a clases Los chicos volverán a las escuelas el miércoles 25 de febrero. Gobierno de Mendoza Volver a clases cuesta $100.000 Según el relevamiento de MDZ en una conocida casa mayorista de la calle Las Heras, un local de juguetes y mochicas de una cadena nacional, y una empresa mendocina que confecciona uniformes para las escuelas privadas más prestigiosas de la provincia, la vuelta a clases de un chico cuesta $100.000.

El valor de la canasta escolar puede bajar a unos $75.000 si se elige una mochila lisa y ascender a $331.400 si se suma el uniforme de una escuela privada.

vuelta a clases En la vuelta a clases hay que considerar guardapolvo, útiles, mochila y cartuchera. Gobierno de Mendoza Los útiles indispensables de la canasta escolar Colores que se pierden, la cartuchera que no cierra más y en el lapicero del escritorio no queda ni una sola birome. Tratar de recuperar útiles escolares del año anterior se convierte en una tarea titánica por lo que muchos deciden hacer borrón y cuenta nueva, y comprar todo nuevo.

En total, los útiles escolares básicos cuestan $24.400. El valor es sensiblemente menor a la canasta escolar relevada por Focus Market que cuesta $38.455.