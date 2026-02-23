Canasta escolar en Mendoza: volver a clases cuesta $100.000 por chico
El miércoles los chicos vuelven a clases y las familias tuvieron que gastar $100.000 por niño. La cifra se triplica si se suma el uniforme escolar.
“A la lista interminable de útiles que la maestra pasó, hay que sumar una mochila nueva porque la del año pasado se rompió y el guardapolvo ya no le entra”, es un pensamiento que se puede repetir en más de un padre antes del inicio de clases. La cuenta no es sencilla, porque la canasta escolar asciende a $100.000.
Volver a clases cuesta $100.000
Según el relevamiento de MDZ en una conocida casa mayorista de la calle Las Heras, un local de juguetes y mochicas de una cadena nacional, y una empresa mendocina que confecciona uniformes para las escuelas privadas más prestigiosas de la provincia, la vuelta a clases de un chico cuesta $100.000.
El valor de la canasta escolar puede bajar a unos $75.000 si se elige una mochila lisa y ascender a $331.400 si se suma el uniforme de una escuela privada.
Los útiles indispensables de la canasta escolar
Colores que se pierden, la cartuchera que no cierra más y en el lapicero del escritorio no queda ni una sola birome. Tratar de recuperar útiles escolares del año anterior se convierte en una tarea titánica por lo que muchos deciden hacer borrón y cuenta nueva, y comprar todo nuevo.
En total, los útiles escolares básicos cuestan $24.400. El valor es sensiblemente menor a la canasta escolar relevada por Focus Market que cuesta $38.455.
Los precios de los útiles
- $1.600 caja de crayones por 12
- $2.500 caja de colores de madera por 12
- $6.600 cuaderno forrado a rayas por 50 hojas
- $6.600 cuaderno forrado a cuadros por 50 hojas
- $1.100 cuaderno tapa blanda 48 hojas
- $250 goma de borrar
- $250 lápiz negro
- $500 lapicera
- $250 regla de acrilico 20 cm
- $2.500 hojas de dibujo por 24
- $250 sacapuntas metálico
- $1.400 voligoma 30 ml
- $600 tijera escolar
Las mochilas
El mundo de las mochilas merece un capítulo aparte. Los precios van de los $23.500 a los $100.000 de acuerdo a la calidad, los motivos estampados, si tiene o no carrito y la cantidad de compartimentos y bolsillos.
Una mochila simple, con dos tiras, un cierre central y sin estampados cuesta aproximadamente $23.500. Si se le suman motivos, el valor asciende a $56.000 y puede subir aún más si tiene estampas de dibujos animados o superhéroes. Las más caras son las mochilas con carritos que alcanzan los $100.000.
Algo similar ocurre con las cartucheras. Las simples con un solo cierre rondan los $5.000 mientras que las de dos pisos con elásticos internos para cada elemento pueden costar hasta $30.000.
Guardapolvos y uniformes
En cuanto a guardapolvos los precios más accesibles son para los modelos clásicos de corte recto y manga larga ($21.300), las pecheras más populares entre las nenas cuestan $22.800 y un guardapolvo prendido atrás con tablas cuesta $$44.100. Por su parte, los uniformes de escuelas privadas pueden costar hasta $177.000 si se compra completo.
Los precios de los uniformes
- $29.000 chomba
- $16.000 remera
- $58.000 conjunto jogging
- $18.000 short
- $56.000 campera impermeable