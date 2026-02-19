Vuelta a clases: llaman a completar los esquemas de vacunación antes del regreso a las aulas

Desde Salud resaltaron la importancia de completar los esquemas de vacunación antes del inicio de las clases.

El regreso a las clases implica un aumento de la interacción y del contacto con un mayor número de personas, incrementando así la exposición a enfermedades transmisibles, por lo cual, ante el inicio del ciclo lectivo, el Ministerio de Salud de la Nación recordó la importancia de que niños y adultos tengan sus esquemas de vacunación al día.

Qué vacunas hay que aplicar antes de volver a las clases El Calendario Nacional de Vacunación establece la aplicación de dosis específicas a los 5 y 11 años para consolidar la inmunidad adquirida durante los primeros años de vida.

Este año, a los niños nacidos en 2021, que cumplen 5 años, les corresponde aplicar la segunda dosis de la vacuna Triple Bacteriana Celular contra la difteria, tétanos y coqueluche, la segunda dosis de la Triple Viral (SRP) para prevenir sarampión, rubéola y paperas, la dosis de refuerzo contra la varicela, y una dosis de refuerzo de la vacuna IPV contra la poliomielitis.

vacunas tierra del fuego Vacunas para los menores en el inicio de las clases. En cuanto a los niños nacidos en 2015, que cumplen 11 años, les corresponde la aplicación de la Triple Bacteriana Acelular, la vacuna Antimeningocócica en dosis única y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). También se indica aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla para quienes residan en zonas de riesgo. Estas inmunizaciones forman parte de una estrategia integral orientada a disminuir complicaciones, hospitalizaciones y secuelas a largo plazo.

Además, es importante que todo el personal educativo revise y complete sus esquemas de vacunación. En este sentido, la cartera sanitaria nacional recuerda que todas las vacunas de Calendario son seguras, fueron probadas científicamente y se pueden aplicar en cualquier centro de salud sin necesidad de orden médica.