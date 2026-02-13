Vuelta a clases: descuentos fuertes, reintegros y cuotas con Banco Nación
La Provincia y Banco Nación activan un esquema especial para el inicio de clases 2026, con rebajas, reintegros por cliente y financiación en comercios.
La vuelta a clases en San Luis tendrá un empujón extra desde el bolsillo: el Gobierno provincial y el Banco Nación acordaron una nueva edición de “Vuelta al Cole”, dentro del programa “Mi San Luis”, con descuentos diferenciados para indumentaria y librería.
La propuesta apunta a acompañar a las familias en la previa del ciclo lectivo 2026, que comenzará el 23 de febrero, y se aplicará en dos ventanas concretas: del 18 al 20 de febrero y del 4 al 6 de marzo.
Dos etapas, un mismo objetivo: bajar el costo de la canasta en el comienzo de clases
El anuncio fue el resultado de un trabajo conjunto entre el gobernador Claudio Poggi y parte del gabinete provincial, junto al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y sus equipos técnicos confirmaron el esquema en una conferencia realizada el miércoles por la tarde. Desde el área de Finanzas y Recursos, Eugenia Sosa Herrera explicó que la intención fue ajustar aspectos operativos y concentrarse en el momento del año que más presiona el presupuesto familiar: la compra de todo lo necesario para volver a las aulas.
En el rubro indumentaria, el beneficio central será un 45% de descuento, con la posibilidad de financiar en hasta seis cuotas sin interés. En esa categoría entran prendas de uso escolar, uniformes, calzado y también ópticas, que se suman como novedad dentro del alcance de la campaña. El reintegro tendrá un tope de $50.000 por cada período de vigencia, lo que permite acumular hasta $100.000 si se utiliza en ambas etapas. Además, quienes cobren sus haberes mediante una cuenta sueldo del Banco Nación accederán a un 5% adicional, sin límite de devolución.
Librería al 40% y cuotas: qué incluye y cómo se paga
Para librería, el descuento anunciado será del 40%, también con hasta seis cuotas sin interés. El rubro contempla útiles y artículos escolares, materiales artísticos, insumos comerciales, textos y papelería, con el mismo esquema de topes: $50.000 por cada tramo, hasta $100.000 en total si se aprovechan las dos fechas. En este caso, el adicional para clientes con cuenta sueldo en el banco se mantiene idéntico: un 5% extra, sin tope.
En ambos rubros, la operatoria tendrá una condición clave: el pago deberá realizarse únicamente con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación, usando la aplicación MODO BNA+ y escaneando el código QR. El objetivo, según remarcaron desde el Gobierno, es ordenar el mecanismo de compra, garantizar el beneficio y evitar confusiones en el momento del cobro.
La directora de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Cecilia Hissa, confirmó que el programa llega con una red amplia de participación privada: se sumaron 116 comercios distribuidos en más de 16 localidades de la provincia. El listado, indicaron, será publicado por los canales oficiales del Gobierno con datos por localidad, nombre del comercio, dirección y características de la promoción, además de una identificación visible en los locales adheridos. Hissa agregó que el esfuerzo no se limita a útiles: el concepto de “Semana Escolar” incorpora indumentaria, calzado y suma rubros como supermercados y drugstore para productos de merienda, además de peluquerías con promociones para docentes y estudiantes, y la inclusión de ópticas como uno de los puntos destacados de esta edición.