Vuelta a clases: descuentos fuertes, reintegros y cuotas con Banco Nación

La Provincia y Banco Nación activan un esquema especial para el inicio de clases 2026, con rebajas, reintegros por cliente y financiación en comercios.

La vuelta a clases en San Luis tendrá un empujón extra desde el bolsillo: el Gobierno provincial y el Banco Nación acordaron una nueva edición de “Vuelta al Cole”, dentro del programa “Mi San Luis”, con descuentos diferenciados para indumentaria y librería.

La propuesta apunta a acompañar a las familias en la previa del ciclo lectivo 2026, que comenzará el 23 de febrero, y se aplicará en dos ventanas concretas: del 18 al 20 de febrero y del 4 al 6 de marzo.

Dos etapas, un mismo objetivo: bajar el costo de la canasta en el comienzo de clases El anuncio fue el resultado de un trabajo conjunto entre el gobernador Claudio Poggi y parte del gabinete provincial, junto al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y sus equipos técnicos confirmaron el esquema en una conferencia realizada el miércoles por la tarde. Desde el área de Finanzas y Recursos, Eugenia Sosa Herrera explicó que la intención fue ajustar aspectos operativos y concentrarse en el momento del año que más presiona el presupuesto familiar: la compra de todo lo necesario para volver a las aulas.

En el rubro indumentaria, el beneficio central será un 45% de descuento, con la posibilidad de financiar en hasta seis cuotas sin interés. En esa categoría entran prendas de uso escolar, uniformes, calzado y también ópticas, que se suman como novedad dentro del alcance de la campaña. El reintegro tendrá un tope de $50.000 por cada período de vigencia, lo que permite acumular hasta $100.000 si se utiliza en ambas etapas. Además, quienes cobren sus haberes mediante una cuenta sueldo del Banco Nación accederán a un 5% adicional, sin límite de devolución.

vuelta a clases Shutterstock Librería al 40% y cuotas: qué incluye y cómo se paga Para librería, el descuento anunciado será del 40%, también con hasta seis cuotas sin interés. El rubro contempla útiles y artículos escolares, materiales artísticos, insumos comerciales, textos y papelería, con el mismo esquema de topes: $50.000 por cada tramo, hasta $100.000 en total si se aprovechan las dos fechas. En este caso, el adicional para clientes con cuenta sueldo en el banco se mantiene idéntico: un 5% extra, sin tope.