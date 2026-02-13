Importante aumento del pan en Mendoza: cuánto sale una docena de tortitas
Los panificados aumentarán entre un 13 y un 15% en lo que respecta a la primera suba del año.
Los panificados tendrán su primer aumento a partir del 13 de febrero y el mismo es de entre un 13 y 15%, según lo informó este viernes la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA). El último aumento había sido en julio del 2025.
Los nuevos valores:
- Kilo de pan común: pasa de $2.800a $3.200
- Docena de tortitas: pasa de $4.900 a $5.500
- Docena de facturas: pasa de $6.900 a $7.800
Desde la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA) aseguran que este aumento corresponde por una suba en los insumos, en la logística y en la comercialización del producto, sumado a los últimos datos de la inflación.