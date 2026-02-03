Aumento de sueldos en la Casa Rosada: cuánto cobran los funcionarios nacionales

Este mes, el gobierno de Javier Milei descongeló los sueldos de sus funcionarios tras dos años de mantenerlos fijos. A partir de esta medida, tanto los ministros como los secretarios nacionales van a tener un aumento sustantivo en sus haberes.

De acuerdo a los datos oficiales, los salarios de la cúpula presidencial quedarán excluidos del aumento. De esta manera, el salario del jefe de Estado se mantendrá en $4.066.018 brutos mensuales, congelado desde diciembre de 2023.

Para el resto de los funcionarios del Gobierno nacional, los sueldos previos y actualizados son los siguientes:

Salario previo (bruto): $3.584.006;

Salario previo (neto estimado) $2.975.725

Nuevo salario (bruto): entre $5.800.000 y $6.600.000

Nuevo salario neto estimado: entre $4.814.000 y $5.478.000

Secretarios:

Salario previo (bruto): $3.282.709;

Salario previo (neto estimado)$2.724.649

Nuevo salario (bruto): entre $5.300.000 y $6.100.000

Nuevo salario neto estimado: entre $4.399.000 y $5.063.000

Cómo se aplicará el nuevo aumento salarial

El aumento fue oficializado a través del Decreto 931/2025 y se percibirá con los haberes correspondientes a enero de 2026, que se cobrarán en febrero. La suba representa un incremento acumulado de entre 62,4% y 85,9% respecto de los valores previos y no tendrá carácter retroactivo.

La decisión de descongelar los salarios de los funcionarios nacionales se da en un contexto de reordenamiento del empleo público impulsado por el Gobierno. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema basado en la transparencia, la meritocracia y el desempeño, con el objetivo de profesionalizar las áreas de conducción del Estado.

Según el texto oficial, contar con autoridades superiores adecuadamente remuneradas permitiría mejorar la gestión pública y fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. En esa línea, el Gobierno sostiene que la medida busca alinear las responsabilidades de los cargos jerárquicos con esquemas salariales “competitivos y coherentes”.

Desde la Casa Rosada subrayan que el descongelamiento no es una decisión aislada, sino parte de un proceso más amplio de transformación del Estado nacional, orientado a dejar atrás estructuras salariales desactualizadas y un esquema de empleo público con escasos incentivos.