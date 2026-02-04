Descuentos en tasas municipales: dónde pagar menos en PBA y CABA

Los municipios de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) pusieron en marcha descuentos y bonificaciones en el pago de tasas municipales , con beneficios para quienes abonen por adelantado, opten por planes anuales o se adhieran al débito automático.

En algunos distritos, las rebajas alcanzan hasta el 30%, 50% e incluso el 100% para jubilados, según la modalidad elegida.

A continuación, un repaso municipio por municipio de los descuentos vigentes en las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con los porcentajes de bonificación, las formas de pago y los plazos para acceder a los beneficios.

Morón:

Pago anual completo de las Tasas por Servicios Generales hasta el 27 de febrero.



15% de descuento sobre el valor total estimado.



Pago online, homebanking, cajeros automáticos, Rapipago, Pago Fácil y atención presencial.

Hurlingham:

Adhesión al débito automático: 15% de descuento.



Tasa por Servicios Generales: vencimientos el 10 y 20 de febrero.



Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene: vence el 24 de febrero.

La Matanza:

Hasta 100% de descuento para jubilados.



10% de bonificación por débito automático.



Descuentos adicionales para contribuyentes sin deuda entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025.

Tres de Febrero:

Pago anual antes del 18 de febrero: bonificación de una cuota.



Pago mensual en término: bonificación de una cuota.



Pago anual sin deudas: bonificación de dos cuotas.



Débito automático antes del 16 de marzo (mantenido todo el año): se bonifica diciembre.



Boleta digital: $400 de descuento por emisión.

Zona sur

Berazategui:

Vecinos sin deuda: 20% de descuento.



Pago anual anticipado: 10% adicional.



Pagos presenciales y online, con tarjetas, billeteras virtuales, QR y DEBIN.

Lanús:

Hasta el 10 de febrero, pago de la Tasa de Servicios Generales Anual con descuento.



Adhesión al débito automático: 5% de descuento.

Almirante Brown:

Pago anual al contado: 10% de descuento en la Tasa Municipal.



Pago disponible por Cuenta DNI, homebanking, tarjeta de débito o QR.

Esteban Echeverría:

Pago anual anticipado del Tributo Municipal por la Propiedad: 30% de descuento.

San Vicente:

Regularización de tasas municipales con 50% de descuento.

ABL en CABA: descuentos vigentes

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) mantiene vigentes distintas bonificaciones en el impuesto Inmobiliario/ABL. Los contribuyentes que opten por el pago anual anticipado pueden acceder a un 10% de descuento sobre el total del tributo, al que se suma otra bonificación del 10% por buen cumplimiento para quienes hayan abonado en término todas las cuotas durante 2025.

Además, quienes realicen el pago a través de Buepp, la billetera virtual del Banco Ciudad, pueden obtener un 20% de descuento en el Inmobiliario/ABL, con un tope de $10.000 por mes y por factura. Para utilizar este beneficio, es necesario escanear el código QR que figura en la boleta, tanto en su versión física como digital.

Un punto clave antes de pagar

En todos los casos, los municipios recomiendan verificar fechas de vencimiento, condiciones y medios de pago habilitados, ya que los beneficios pueden variar según el tipo de tasa y la situación fiscal de cada contribuyente.

La mayoría de los descuentos está vinculada al pago anticipado, el débito automático y el buen cumplimiento, modalidades que permiten reducir el monto final a abonar y evitar ajustes a lo largo del año.

Para acceder a las bonificaciones, es clave consultar la boleta municipal o el sitio web oficial de cada distrito, donde se detallan los requisitos y plazos vigentes.