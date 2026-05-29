Se termina la promoción de Aerolíneas Argentinas: descuentos en vuelos por Argentina y el exterior

Últimos días para aprovechar los descuentos de Aerolíneas Argentinas en vuelos nacionales e internacionales. La compañía lanzó una promoción con rebajas del 15% en pasajes para viajar dentro de Argentina, Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos, con tickets disponibles para volar durante los próximos once meses.

La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo y permite comprar pasajes a precios promocionales a través de la página oficial de Aerolíneas Argentinas, la aplicación móvil y agencias de viaje habilitadas.

Según informó la compañía, la campaña incluye un 15% de descuento en vuelos hacia:

Aerolíneas Argentinas ofrece jugosos descuentos hasta el 31 de mayo.

Los tickets adquiridos durante el período promocional podrán utilizarse durante los próximos 11 meses, aunque quedarán excluidas algunas fechas de alta demanda y fines de semana largos.

Además, los usuarios podrán combinar la compra con distintos planes de financiación y cuotas según las promociones vigentes de cada banco o entidad financiera.

Desde la empresa remarcaron que la iniciativa apunta a impulsar la compra anticipada de pasajes y sostener el movimiento turístico y corporativo durante gran parte de 2026.

Qué cambió con el equipaje en Aerolíneas Argentinas

El lanzamiento de la promoción coincide con otra modificación reciente en las tarifas de cabotaje de la empresa: desde mayo, los pasajes más baratos dejaron de incluir equipaje de mano gratuito.

A partir del nuevo esquema, quienes compren tarifas promocionales sólo podrán viajar sin costo extra con un artículo personal pequeño, como:

Mochila

Cartera

Riñonera

Ese objeto no debe superar los tres kilos.

En cambio, agregar un carry on o bolso de mano de hasta ocho kilos puede costar alrededor de 40 mil pesos, según informó oficialmente la compañía.

Cómo se reorganizaron las tarifas de Aerolíneas Argentinas

En ese marco, la empresa reorganizó sus categorías tarifarias para competir con aerolíneas low cost como JetSmart y Flybondi.

Las tarifas “PROMO” y “BASE” únicamente incluyen un objeto personal pequeño, mientras que las categorías superiores sí contemplan equipaje de mano dentro del valor del pasaje.