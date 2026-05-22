Aerolíneas Argentinas presentó el avión de "la Scaloneta": cambios en los vuelos al Mundial

Aerolíneas Argentinas presentó este viernes en el Hangar 5 de Ezeiza un avión intervenido con un diseño especial dedicado a la Selección Argentina y a Lionel Messi, en el marco de las acciones promocionales rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

El avión elegido para la iniciativa es un Airbus A330-200 que luce en su fuselaje y cola elementos inspirados en la camiseta oficial argentina diseñada por Adidas. La intervención incorpora el emblemático número 10, las tres estrellas obtenidas en los títulos mundiales y una cinta de capitán sobre los motores, en una representación simbólica del liderazgo del equipo campeón del mundo.

Desde la compañía señalaron que “El avión más argentino del mundo” comenzará a operar próximamente en rutas internacionales hacia distintos destinos de América y Europa, acompañando la campaña mundialista y a los miles de hinchas que viajarán para seguir al seleccionado nacional.

En paralelo, Aerolíneas confirmó que dispondrá de vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde Argentina disputará partidos correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026. Además, reforzará la conectividad entre Buenos Aires y Miami con frecuencias diarias, tanto diurnas como nocturnas.

Sin embargo, la empresa también anunció una reestructuración de su esquema de vuelos internacionales desde el interior del país. Las rutas previstas desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami fueron canceladas debido al aumento en los costos operativos y a una demanda menor a la esperada.

Según explicaron fuentes de la compañía, el fuerte incremento en el precio internacional del combustible afectó la rentabilidad proyectada de esos trayectos. La suba de costos energéticos, impulsada por conflictos geopolíticos y tensiones globales en el abastecimiento, obligó a rediseñar parte de la operación aérea.

Vuelos al Mundial

La nueva estrategia apunta a concentrar la mayor parte de los vuelos internacionales en Ezeiza, donde Aerolíneas cuenta con una estructura más eficiente y una demanda sostenida. Actualmente, la compañía opera cerca de 20 vuelos semanales entre Buenos Aires y Miami, lo que permite optimizar la ocupación y reducir costos por pasajero.

El ajuste también refleja un escenario internacional más complejo para el turismo vinculado al Mundial. Distintos análisis del sector advierten que el torneo de 2026 tendrá costos considerablemente más altos para los fanáticos, con entradas y paquetes de viaje que superan ampliamente los valores de ediciones anteriores.

En ese contexto, Aerolíneas Argentinas decidió priorizar únicamente las rutas con mayor previsibilidad de ocupación, especialmente aquellas ligadas directamente a los encuentros de la Selección Argentina en Estados Unidos.