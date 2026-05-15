Aerolíneas Argentinas y Supervielle lanzan una alianza exclusiva para clientes premium

El acuerdo busca potenciar la propuesta de beneficios vinculados a viajes y turismo, en un contexto donde las entidades financieras amplían cada vez más sus ecosistemas de servicios.

A partir de esta iniciativa, los clientes de Supervielle podrán sumar millas bajo una equivalencia de una milla por cada dólar consumido con tarjeta de crédito. El mecanismo funciona de forma automática y permite transformar los gastos cotidianos en millas canjeables por pasajes nacionales e internacionales dentro de la red de destinos de Aerolíneas Argentinas.

“El acuerdo es con Aerolíneas Argentinas, que por cada compra que nuestros clientes Identité hagan con su tarjeta de crédito, suman una milla por un dólar consumido. Beneficios actualmente que tienen nuestros clientes Identité en viajes son muchos: pases en aeropuertos VIP, el Fast Pass en Ezeiza y, además, seis cuotas en Aerolíneas Argentinas durante todo mayo para complementar este programa tan bueno que tenemos de una milla, un dólar”, señaló Laura Flori, Líder Segmento Identité.

La propuesta está dirigida especialmente a los segmentos Identité con tarjetas Visa Signature, Mastercard Black y tarjetas Platinum, quienes podrán adherirse de manera 100% digital tanto desde la App como desde Online Banking. Según explicaron, el objetivo es ofrecer una experiencia simple y directa para que los clientes acumulen millas de forma automática con sus consumos habituales.

La alianza también contempla promociones conjuntas y beneficios vinculados a viajes. Entre ellos, facilidades de financiación para la compra de pasajes, seis cuotas sin interés durante todo mayo y hasta 12 cuotas durante esta semana, además de beneficios en servicios turísticos y la posibilidad de emitir pasajes combinando millas y pesos.

MDZ - FORMATO DIARIO (1)

“Este acuerdo refleja nuestra convicción de que los beneficios financieros deben traducirse en experiencias reales. Queremos convertir a Supervielle en un banco cada vez más atractivo, que acompañe el día a día de nuestros clientes, incluyendo rendimientos automáticos en sus cuentas y también beneficios concretos en sus consumos, no solo con ahorros sino con la posibilidad de sumar viajes. Integrar servicios financieros con experiencias únicas es parte central de nuestra estrategia”, afirmó Paco Manríquez, CEO de Banco Supervielle.

Desde Aerolíneas Argentinas destacaron que el acuerdo se enmarca en la estrategia de expansión y fortalecimiento de Aerolíneas Plus, buscando ampliar el alcance del programa y mejorar la experiencia de los pasajeros.

“Esta alianza nos permite ampliar el alcance de Aerolíneas Plus y acercar beneficios concretos a nuestros pasajeros, integrando la experiencia de viaje con el día a día de los clientes. Con este acuerdo, seguimos generando oportunidades para que más personas puedan acceder a nuestra red de destinos nacionales e internacionales”, sostuvo Fabian Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas.

El lanzamiento tuvo además un fuerte foco en Mendoza, provincia elegida por el banco para presentar oficialmente la iniciativa.

Fabiola Sosa. Fabiola Sosa. Marcos García.

“Banco Supervielle está presentando un acuerdo estratégico con Aerolíneas Argentinas para que todos nuestros clientes puedan sumar millas con sus consumos. Elegimos Mendoza para este gran lanzamiento porque Mendoza es una provincia sumamente importante para el banco. Banco Supervielle es el banco privado número uno de la provincia y buscamos, a través de esta propuesta, seguir reforzando nuestra propuesta de valor y estar más cerca de los mendocinos”, expresó Fabiola Sosa.

“Esta alianza con Aerolíneas Argentinas refuerza nuestra propuesta de valor, que es muy importante en Mendoza y es única. Venimos trabajando hace mucho para que los mendocinos tengan cada vez más beneficios”, agregó Sosa.

La incorporación al programa Aerolíneas Plus se suma a otros beneficios ya disponibles dentro de la propuesta Identité, como acceso a salas VIP en aeropuertos nacionales e internacionales, seguros de viaje y Fast Pass en Ezeiza con prioridad en controles migratorios. Con esta estrategia, Supervielle busca consolidar una oferta que excede los productos financieros tradicionales e incorpora servicios vinculados al consumo, la movilidad y el turismo.

Con esta alianza, ambas compañías apuntan a reforzar una propuesta centrada en la experiencia del cliente, transformando cada consumo cotidiano en una nueva oportunidad para viajar.