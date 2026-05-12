El anuncio de Aerolíneas Argentinas por la reparación del aeropuerto de Ezeiza

La empresa Aerolíneas Argentinas confirmó que su cronograma de vuelos internacionales no sufrirá cancelaciones masivas durante las obras de modernización en la pista principal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, programadas entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre de este año.

La aerolínea de bandera mantendrá sus rutas regulares a Miami, Punta Cana, Cancún y Aruba sin alteraciones significativas. No obstante, debido a las limitaciones en la longitud de pista disponible que afectan el peso de despegue de aviones de fuselaje ancho, los servicios hacia Roma y Madrid realizarán una escala técnica de reabastecimiento de combustible en Río de Janeiro.

La compañía advierte que podrían registrarse ajustes horarios por razones de coordinación aeroportuaria, por lo que recomienda a los pasajeros monitorear sus itinerarios, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas.

La reducción temporal de la capacidad operativa en Ezeiza obliga a diversas compañías internacionales a implementar planes de contingencia similares o ajustes más drásticos:

Iberia y LEVEL: la aerolínea española confirmó que mantendrá sus vuelos directos desde Madrid a Buenos Aires, pero el tramo de regreso (Ezeiza-Madrid) realizará una escala técnica en Montevideo para carga de combustible. Por su parte, LEVEL aplicará una escala técnica en sus servicios hacia Barcelona.

aeropuerto-ezeizajpg.jpg El Aeropuerto de Ezeiza tendrá obras y Aerolíneas Argentinas mantendrá vuelos.

LATAM Airlines: a diferencia de Aerolíneas Argentinas, LATAM ha decidido suspender temporalmente sus vuelos directos entre Buenos Aires y Miami durante los 18 días que duren las obras, ofreciendo a sus pasajeros reprogramaciones vía Santiago de Chile, San Pablo o Lima.

American Airlines: la compañía estadounidense ajustará su esquema eliminando temporalmente la ruta hacia Dallas y reduciendo las frecuencias diarias hacia Miami.

British Airways: operará sus servicios entre Londres y Buenos Aires con una escala técnica en Río de Janeiro, optimizando la carga de combustible ante la restricción de pista.

Avianca: se prevén ajustes o el uso de aeronaves de menor porte en rutas de fuselaje ancho, como el Boeing 787 Dreamliner que opera hacia Bogotá, debido a la performance requerida para el despegue.

Estas intervenciones forman parte de un plan de inversión de 110 millones de dólares liderado por Aeropuertos Argentina, destinado a rehabilitar la pista secundaria y sus intersecciones para elevar los estándares de seguridad y capacidad del hub.