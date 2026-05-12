Identificaron a 17 desaparecidos en las inmediaciones del excentro de detención de La Perla

La Justicia Federal de Córdoba confirmó este martes la identificación de 17 personas que permanecían como desaparecidos desde la última dictadura cívico-militar, tras el hallazgo de restos óseos en el sector conocido como “Loma del Torito”, ubicado en inmediaciones del excentro clandestino de detención La Perla .

El anuncio fue realizado por el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, luego de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyera nuevos estudios de ADN y peritajes antropológicos sobre restos recuperados durante excavaciones iniciadas en 2025.

Se trata del segundo grupo de víctimas identificadas en ese predio, considerado uno de los mayores sitios de exterminio utilizados durante el terrorismo de Estado en el interior del país. En marzo pasado ya se había confirmado una primera tanda de desaparecidos reconocidos a partir de los trabajos forenses.

Las tareas continúan bajo supervisión judicial y técnica en distintos sectores del predio militar. Según explicaron las autoridades, el proceso demanda años de investigación, análisis científicos y reconstrucción de testimonios para garantizar certezas a las familias.

“Es probable que haya más identificaciones como estas”, sostuvo el juez Vaca Narvaja durante la presentación oficial. Sin embargo, evitó anticipar cifras sobre cuántas personas podrían ser reconocidas en el futuro debido a la complejidad de los hallazgos y los tiempos de laboratorio.

El magistrado explicó además que, una vez que el EAAF confirma una coincidencia positiva, se activa un protocolo especial para informar personalmente a los familiares. “Fuimos uno por uno a las casas para comunicar las notificaciones”, señaló.

Décadas de búsqueda y espera

La identificación de las víctimas representa un avance histórico en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y pone fin a décadas de incertidumbre para numerosas familias cordobesas.

En esta oportunidad, la Justicia difundió públicamente los nombres de 16 de las víctimas identificadas, mientras que una familia solicitó preservar la identidad de su ser querido.

Entre las personas reconocidas figuran Gilbestor Néstor Lellin D´Francesco, Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Adrián José Ferreyra Rivero, Víctor Carlos Díaz Rinero, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Ester Felipe, Luis Mónaco, Silvia del Valle Taborda, Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Gustavo Daniel Torres, Edelmiro Cruz Bustos, Oscar Segura Reineri, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire.

La jornada estuvo atravesada por testimonios de familiares que aguardaron casi cinco décadas para conocer el destino de sus seres queridos.

El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en La Perla sigue abierto y las excavaciones continúan en distintos puntos del predio, donde aún podrían encontrarse nuevos restos e identificaciones en los próximos meses.