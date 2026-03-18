Uno a uno: quiénes eran los 12 desaparecidos hallados en el excentro de detención La Perla

El Juzgado Federal N°3 de Córdoba confirmó la identidad de once desaparecidos desde la última dictadura y cuyos restos fueron encontrados en una fosa común dentro del ex centro clandestino de detención La Perla , ubicado en la Guarnición Militar de La Calera.

La información fue dada a conocer por el juez Miguel Vaca Narvaja, tras conocerse los resultados de los estudios antropológicos y genéticos. Las pericias fueron llevadas adelante por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en conjunto con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Los restos óseos habían sido recuperados en un sector del predio conocido como “Loma del Torito”.

De acuerdo a lo señalado por el magistrado, las tareas en el lugar no están concluidas: está previsto que durante 2026 se reanuden los trabajos de exploración y excavación hasta completar la intervención en la zona.

La investigación se tramita bajo el expediente “NN s/Homicidio Agravado”, iniciado a partir de una denuncia presentada por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y constituye uno de los procesos clave en la reconstrucción de lo ocurrido en ese centro de detención ilegal.

En relación a las identificaciones, se informó que una de las familias decidió no hacer pública la identidad de su familiar. En el resto de los casos, sí hubo consentimiento para difundir los nombres y avanzar en la reconstrucción de sus historias.

Uno por uno, los nombres de las personas identificadas. La nómina incluye obreros, estudiantes y profesionales secuestrados entre 1976 y 1977.

Carlos Alberto D’Ambra Villares

Profesor de Educación Física y trabajador en una fábrica de parabrisas. Militante del PRT-ERP, fue secuestrado junto a su novia en la terminal de ómnibus de Córdoba a los 23 años.

José Nicolás Brizuela

Abogado y trabajador de EPEC. Padre de dos hijos y activo participante del Partido Comunista, fue secuestrado de su casa en Residencial América a los 50 años, frente a su esposa.

Raúl Oscar Ceballos Canton

Conocido como el “Tucho” por sus compañeros de la planta de FIAT Materfer. Era estudiante de ingeniería y militaba en Montoneros. Fue secuestrado a los 23 años de su domicilio en barrio Altamira.

Mario Alberto Nívoli Gauchat

El “Tito”, técnico electricista y estudiante de Ingeniería Química, fue secuestrado de madrugada frente a su familia en General Paz a sus 28 años.

Alejandro Jorge Monjeau López

El “Bebe” estudiaba abogacía, trabajaba vendiendo artículos de platería y militaba en la JUP. Casado y con un hijo, fue secuestrado en la vía pública en barrio Alberdi a los 23 años.

Ramiro Sergio Bustillo Rubio

Estudiante de cuarto año de ingeniería, obrero y militante comunista. Era mendocino. Fue secuestrado en la calle a los 27 años, en octubre de 1977, mientras esperaba la inminente llegada de su segundo hijo.

Adriana María Carranza Gamberale y Cecilia María Carranza Gamberale

Adriana era la hija menor de una familia numerosa de San Francisco, estudiaba Ciencias de la Información y militaba en el PRT. Fue secuestrada la madrugada del 5 de mayo de 1976 de la pensión donde vivía a los 18 años. Su melliza Cecilia era estudiante de Ciencias de la Educación. Ambas compartían techo y militancia. Fueron secuestradas juntas. Los antropólogos continúan trabajando para lograr diferenciar sus restos porque se hallaron rastros y, al ser mellizas, ambas compartían el mismo ADN.

Oscar Omar Reyes de Paniconi

Su nombre integra la lista oficial de las personas identificadas en la Loma del Torito, mientras que su familia solicitó, con profundo dolor y derecho a la intimidad, mantener en estricta reserva los detalles de su historia personal.

Eduardo Jorge Valverde Suárez

Abogado defensor de presos políticos y exfuncionario peronista. Fue secuestrado a los 36 años tras presentarse en un puesto militar. Hoy, su memoria respira a través de un árbol plantado en la Plaza de los Niños.

Sergio Julio Tissera Pizzi

Empleado de la compañía eléctrica SADE y padre de mellizos. Fue secuestrado de su casa en barrio San Martín a los 33 años, en presencia de su familia.

Elsa Mónica O’Kelly Pardo

Estudiante de Arquitectura y militante de la Juventud Guevarista. Fue secuestrada a los 18 años de su casa en San Vicente, apenas un año después de la desaparición de su único hermano.

Cerrar un duelo

Desde los organismos de Derechos Humanos de Córdoba calificaron este avance como “reparador”, destacando que cada identificación permite a una familia cerrar un duelo de casi medio siglo y aporta pruebas fundamentales para los juicios de lesa humanidad que continúan desarrollándose en la provincia.

Las identificaciones fueron posibles gracias a los análisis antropológicos y genéticos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabajó en colaboración directa con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

El hallazgo y la identificación de las víctimas representan un nuevo paso en el proceso de memoria, verdad y justicia, y aportan certezas a familias que, durante décadas, sostuvieron la búsqueda, a pocos días de cumplirse 50 años del Golpe Cívico-Militar del 24 de marzo de 1976.