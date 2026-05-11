Alerta por puma suelto en Escobar: una cámara de seguridad lo captó en las afueras de un country

Un puma suelto en un barrio del municipio de Escobar desde la madrugada de este domingo fue detectado por algunos vecinos de la zona del Náutico Country Blub, donde el paso del animal quedó registrado por una cámara de seguridad.

La grabación registró el momento en el que el felino recorría un sector con casas y lleno de vegetación alrededor de las dos de la mañana de la madrugada de ayer.

Los encargados de la búsqueda del puma suelto son los efectivos de Defensa Civil, Zoonosis de la comuna local y expertos de Fundación Temaikén, que lideran las actividades para intentar encontrar al animal. No obstante, “hasta el momento, no hubo nuevos avistamientos ni apariciones del animal”, establecieron desde la Municipalidad de Escobar a La Nación.

Fuentes del área de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense informaron que el animal fue detectado durante la madrugada por personal de seguridad del Náutico Escobar Country Club, mientras merodeaba la zona externa del perímetro, a la altura de la UF 615.

Según comunicaron desde el barrio privado a los vecinos, el operativo se activó de inmediato y se aplicaron los protocolos correspondientes. “El operador de monitoreo accionó los altavoces de disuasión y logró que el felino se alejara hacia una zona de campo abierto, sin ingresar al predio”, detallaron.

Puma suelto escobar

Tras el episodio, la administración dio aviso a las autoridades municipales. Desde el entorno oficial buscaron llevar tranquilidad y remarcaron que el puma ya no se encontraba en las inmediaciones de la zona habitada.

Por su parte, desde la Municipalidad de Escobar explicaron que el puma forma parte de la fauna autóctona de la provincia de Buenos Aires y puede recorrer grandes distancias. Además, señalaron que se trata de un animal de hábitos nocturnos que, por lo general, evita el contacto con las personas.

En ese marco, el rescatista de animales Fernando Pieroni recomendó tomar algunas precauciones preventivas, como mantener encendidas las luces exteriores y evitar dejar mascotas sueltas durante la noche.