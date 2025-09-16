Alerta por un puma suelto en un barrio privado de Pilar que tiene a los vecinos aterrados
Un insólito hecho mantiene en vilo a los vecinos de un barrio privado de Pilar. Las cámaras de seguridad del country captaron la presencia de un puma. Las autoridades pidieron dar aviso a Defensa Civil en caso de un nuevo avistaje.
Video: las cámaras del barrio captaron la presencia de un puma
La preocupante secuencia ocurrió en el complejo Pilar del Este, en Villa Rosa. Este martes, cerca de la 1.30 de la madrugada, las cámaras del barrio privado captaron la presencia de un puma.
“Estimada comunidad, les informamos que durante la madrugada y mañana de hoy hemos visto en el perímetro externo a través de nuestro sistema de CCTV la presencia de un puma”, indicaron desde la administración del country.
“Les solicitamos tengan a bien, si llegaran a verlo, llamar directamente a Defensa Civil (103) y posteriormente avisar a la guardia para que haga lo propio”, pidieron a los vecinos.
Antecedentes
En junio de 2024, los vecinos de Parque Irízar aseguraron haber visto a un puma en la localidad de Fátima. A su vez, en 2016, se vivió una situación similar en La Lonja. En aquella ocasión, un ejemplar que era criado como mascota en una casaquinta se escapó y recorrió las inmediaciones del arroyo Pinazo.