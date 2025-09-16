Alerta por un puma suelto en un barrio privado de Pilar que tiene a los vecinos aterrados

Las cámaras de seguridad del country captaron la presencia de un puma. Las autoridades pidieron dar aviso a Defensa Civil en caso de un nuevo avistaje.

El hecho ocurrió en el complejo Pilar del Este, en Villa Rosa.

La preocupante secuencia ocurrió en el complejo Pilar del Este, en Villa Rosa. Este martes, cerca de la 1.30 de la madrugada, las cámaras del barrio privado captaron la presencia de un puma.

“Estimada comunidad, les informamos que durante la madrugada y mañana de hoy hemos visto en el perímetro externo a través de nuestro sistema de CCTV la presencia de un puma”, indicaron desde la administración del country.

“Les solicitamos tengan a bien, si llegaran a verlo, llamar directamente a Defensa Civil (103) y posteriormente avisar a la guardia para que haga lo propio”, pidieron a los vecinos.