Se recibió y se tiró al lago del Parque San Martín para festejar

Los festejos para agasajar a los jóvenes que se reciben en la universidad toman día a día ribetes más osados. Esta semana, una chica se arrojó al lago del Parque San Martín desde el puente de la isla para celebrar que había terminado una etapa estudiantil de su vida.

Se recibió y para festejar se tiró al lago del Parque San Martín.

Se recibió y para festejar se tiró al lago del Parque San Martín

En general, la postal de festejos se da en la puerta de las universidades. Después de rendir la última materia o de presentar la tesina, familiares y amigos le tiran huevos, harina y tinta a los recién recibidos.

Las celebraciones a veces se extienden a la calle y pasean a los jóvenes con luces, globos, cotillón y carteles por las principales calles de la Ciudad de Mendoza.

Ahora, el festejo fue más allá y terminó con la joven egresada tirándose al lago del Parque San Martín ante el aplauso y arenga de familiares y amigos que aprobaron la acción.

El lago del Parque San Martín

El lago del Parque San Martín es un espejo de agua artificial que se construyó en 1906 y originalmente buscaba almacenar agua para riego. El lago tiene 1.000 metros de largo por 100 de ancho.

Parque san martin verano clima atardecer nubes (4).jpg El lago del Parque San Martín al atardecer. Santiago Tagua/MDZ

Sobre la ribera oeste está el Club Mendoza de Regatas, al sur el museo Cornelio Moyano y al este el rosedal. Es habitual ver deportistas practicando remo y otros deportes náuticos. Además, tiene una isla a la que se llega por un puente.

Aunque hace muchos años atrás los bañistas iban a las playas serranas y se refrescaban en el lago del Parque San Martín. Desde hace décadas está prohibido bañarse en esas aguas. Por ahora solo están permitidas las competencias organizadas por clubes y organizaciones.