Pasé y miré: la rotura de un caño que preocupa en Godoy Cruz

Residentes del barrio ubicado en Paso de los Andes al 1700, en Godoy Cruz, atraviesan una difícil situación por la rotura de un caño principal. El daño en la red de distribución mantiene a múltiples viviendas sin acceso al suministro de agua corriente desde hace varios días.

La avería genera un constante derrame de agua potable sobre la calzada. El líquido se acumula en la vía pública, creando charcos y corrientes que afectan la transitabilidad del sector.

El prolongado escape de agua genera preocupación entre los habitantes de la zona. La acumulación de líquido en espacios públicos puede derivar en problemas de salubridad para la comunidad. Los vecinos han expresado su inquietud por las posibles consecuencias que esta situación podría acarrear. La falta de mantenimiento adecuado de la infraestructura hídrica pone en riesgo la salud pública del barrio.