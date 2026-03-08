Día de la mujer: el año pasado nuestro país registró 262 víctimas fatales de violencia de género

En la semana del Día de la Mujer , la Casa del Encuentro presentó los datos del Informe Anual de Femicidios , Lesbicidios y Trans-travesticidios del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, elaborados a partir de un relevamiento de medios digitales nacionales y provinciales. Tuvo en su presentación, el apoyo de Florencia Mezzadra, Gerenta de Fundación Instituto Natura, comprometida con el trabajo que lleva a cabo la asociación.

Según el Informe Anual 2025, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se registraron 262 víctimas fatales por violencia de género . Fueron 238 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 1 lesbicidio, 3 trans/travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Esto significa que, en promedio, hay una víctima fatal por violencia de género cada 33 horas. Este informe es, hace años, una herramienta para visibilizar y denunciar la violencia de género. Por eso, también aporta estadísticas sobre los “ femicidios vinculados”, es decir, personas con vínculo familiar o afectivo que fueron asesinadas por el femicida para “castigar” o destruir psíquicamente a la mujer . También, quienes fueron asesinados al intentar impedir el femicidio o quedaron atrapados “en la línea de fuego”. Por último, los hijos son víctimas colaterales de estos crímenes: en 2025, 260 hijos e hijas quedaron sin madre.

Mientras tanto, la Fundación Instituto Natura presentó en los últimos meses del año pasado el primer “Índice de Concientización sobre Violencia contra las Mujeres ” que aportó un dato que interpela: solo el 27% de la población en Argentina presenta niveles altos o muy altos de conciencia sobre la problemática. Dos de cada tres personas con mayor nivel de conciencia son mujeres . Es decir, la responsabilidad de visibilizar, nombrar y empujar la conversación sigue recayendo mayoritariamente sobre quienes viven de manera más directa sus consecuencias.

“Cuando miramos las experiencias, la distancia entre lo que ocurre y lo que se reconoce es aún más evidente. El 55% de las mujeres reconoce haber vivido alguna situación de violencia; cuando se detallan situaciones concretas, el 87% identifica al menos una. Sin embargo, no todas logran nombrarla. La experiencia está; lo que falta, muchas veces, es el marco que permita comprenderla como parte de una desigualdad estructural”, le cuenta a MDZ, Florencia Mezzadra.

Datos necesarios para pensar y actuar

Gracias al trabajo de la Casa del Encuentro, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Fundación Instituto Natura, se producen datos necesarios para pensar, elaborar y articular líneas de acción, que además colaboran en desarmar mitos muchas veces enraizados en el imaginario colectivo.

“Realizar los informes de femicidios implica mucho más que elaborar una estadística. Es asumir la responsabilidad de nombrarlas, de recordar que no son números ni cifras. Detrás de cada mujer asesinada hay un proyecto de vida que no se concretará, sueños que no llegaron a cumplirse, abrazos que ya no estarán. Cada informe es memoria. Es visibilización. Es denuncia. Pero también es compromiso”, afirmó Ada Beatriz Rico, Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en la presentación del informe anual.

Hay una víctima fatal por violencia de género cada 33 horas

Además, destacó: “A 18 años de nuestro primer informe de femicidios, desde La Casa del Encuentro continuamos trabajando para fortalecer la prevención, exigir políticas públicas eficaces y garantizar acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia. Porque cada vida importa, cada ausencia nos duele y porque nuestra lucha es por una sociedad más igualitaria para todas las personas”.

Mientras tanto, el Índice de Violencia hacia las Mujeres de la Fundación Instituto Natura y Avon, también reveló que el 30% de las personas todavía cree que lo que pasa en la pareja, queda en la pareja, manteniendo la violencia encerrada entre cuatro paredes. “Tenemos en nuestras manos una herramienta colectiva que nos permite ver, nombrar y comprender una realidad. Sostener datos en el tiempo es actuar. Además de fortalecer las respuestas institucionales, tenemos que fortalecer la trama humana que sostiene, escucha y acompaña, amplificando este conocimiento experto y trabajando en red”, finalizó Mezzadra.

* Mariana Rolandi Perandones. Periodista.