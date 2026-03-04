Las imágenes del funeral por las 165 víctimas de la escuela de niñas bombardeada durante los ataques a Irán

La ciudad de Minab, en el sur de Irán , estaba de luto este martes mientras se llevaba a cabo un funeral masivo con decenas de víctimas del ataque con misiles que alcanzó a una escuela de niñas en la mañana del sábado.

De acuerdo con el fiscal Ebrahim Taheri, el impacto de un misil dejó al menos 165 muertos y 96 heridos. La mayoría de las víctimas eran estudiantes.

El gobierno iraní ha responsabilizado a Estados Unidos e Israel del ataque. "Es un acto barbárico", dijo el presidente, Masoud Pezeshkian.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) declaró estar investigando los informes del incidente, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el país "no atacaría deliberadamente una escuela".

Por su parte, el ejército israelí afirmó no tener conocimiento de ninguna operación en la zona.

El impacto en la escuela se dio en medio de los ataques del sábado por parte de las fuerzas de EE.UU. e Israel sobre múltiples objetivos militares y gubernamentales en Irán.

El sábado (Shanbeh) es el primer día de la semana laboral en Irán, por lo que la escuela iniciaba sus actividades.

Como reportó el Servicio Persa de la BBC, la primaria, llamada Shajare Tayyebeh, está ubicada cerca de una base de las Guardias Revolucionarias, el complejo del Cuerpo Seyed al-Shohada.

Sus instalaciones también incluyen una clínica, una farmacia y un gimnasio.

Al comparar algunos videos tomados posteriores al ataque con imágenes satelitales, el equipo de investigación del Servicio Persa identificó su ubicación junto a un complejo organizativo del CGRI en el bulevar Resalat en Minab.

En la imagen de abajo, las capturas de pantalla de uno de los videos en el momento en que el camarógrafo ingresa al predio de la escuela coinciden con las imágenes satelitales del lugar.

Google Maps/BBC

Google Maps/BBC

Los videos publicados desde el incidente muestran imágenes desgarradoras de los heridos y los cuerpos siendo rescatados de entre los escombros.

Pezeshkian dijo sobre el ataque: "Nunca se borrará de nuestra memoria".

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, también publicó una foto de la escuela en la red social X, anunciando que la misma había sido destruida y que "niños inocentes" habían sido asesinados.

"Estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán sin respuesta", agregó.

Los medios iraníes han informado de otros dos ataques perpetrados por EE.UU. e Israel contra escuelas en Teherán y Qazvín. Sin embargo, aún no se han publicado imágenes de ambos lugares.

Al ser consultado por la BBC sobre el incidente en Minab, Rubio dijo que había visto los reportes y que el Departamento de Defensa investigaría "si fue nuestro ataque".

"Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela", afirmó Rubio, acusando por su parte a los iraníes de apuntar a civiles en la región.

De haber muerto niños, como denuncia Irán, sería "un resultado trágico", pero aseguró no tener detalles de lo ocurrido.

Por su parte, Israel afirmó el domingo que no tenía constancia de ningún ataque suyo o de EE.UU. contra una escuela.

"En este momento no tenemos constancia de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar... Estamos actuando con extrema precisión", declaró el teniente coronel Nadav Shoshani.

Según el grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, la escuela Shajare Tayyebeh estaba impartiendo sus clases matutinas en el momento del incidente.

El grupo de derechos humanos afirmó que, según se informa, los objetivos del ataque eran las instalaciones cercanas del CGRI, pero no ha habido reportes independientes sobre el impacto en ese complejo militar-civil.

