Donald Trump vuelve a cargar contra Reino Unido y su primer ministro Keir Starmer

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha vuelto a cargar hoy contra el primer ministro de Reino Unido , Keir Starmer , de quien dijo que "no ha sido de mucha ayuda" en la actual guerra contra Irán, en unas declaraciones telefónicas al diario 'The Sun'.

"Es muy triste ver que la relación (entre Estados Unidos y el Reino Unido ) obviamente ya no es la que era (...) Nunca creí que vería esto del Reino Unido ", insistió, en referencia a las distancias puestas por el primer ministro Starmer con respecto a la guerra contra Irán.

En un difícil equilibrio, Starmer se negó a sumarse a los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el sábado -según reveló ayer ante la Cámara de los Comunes-, pero al día siguiente anunció que permitía a la aviación estadounidense usar las bases británicas en o cerca de Oriente Medio "con propósitos defensivos".

Donald Trump señala al rotativo que entiende que Starmer "tiene sus propios problemas", pero dijo que esto le está costando en su relación antaño privilegiada con Estados Unidos : "Era la relación más sólida de todas. Y ahora tenemos relaciones muy estrechas con otros países de Europa", en referencia a Francia y Alemania.

"Ya no va a importar, pero (Starmer) debería haber ayudado. Francia ha estado fantástica, todos lo han estado, pero el Reino Unido ha sido tan diferente a los demás", lamentó.

Starmer reconoció ayer ante el parlamento el "desacuerdo" que Trump le había expresado cuando se negó a sumar a su país a los ataques contra Irán, pero lanzó luego un dardo contra la estrategia de Trump: "No creemos en los cambios de régimen desde el aire", dijo en su tono habitualmente mesurado.

Reino Unido, "la isla woke"

Por otra parte, Trump aprovecha la entrevista para explayarse con uno de sus argumentos preferidos: la inmigración.

El Reino Unido -dijo- "ya no es un país reconocible. Fíjate en lo que ha pasado en los últimos tiempos... Londres es un lugar muy diferente, con ese alcalde espantoso...", y luego hizo un llamamiento a Starmer: "Frena la llegada de gentes que vienen de tierras extrañas y que os odian", proclamó.

Para Trump, el Reino Unido está corroído por el virus del progresismo: "Lo llamamos la isla woke", expresó. Efe