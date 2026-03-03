Javier Milei se reunió con el embajador de Estados Unidos y podría recibir al principal funcionario de Donald Trump

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , en medio del conflicto militar en Medio Oriente .

El encuentro se extendió durante una hora y media y se enmarca en el alineamiento de la gestión libertaria con la administración republicana de Donald Trump .

El diplomático estadounidense estuvo presente en el Congreso el pasado domingo durante la sesión que inauguró formalmente el año legislativo.

Lamelas mantuvo encuentros con otros funcionarios como el ministro del Interior, Diego Santilli ; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

Por su parte, el embajador reveló que trabaja para concretar la visita de Trump en la Argentina, aunque por el momento sin fechas precisas.

Marco Rubio y Javier Milei El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el presidente Javier Milei. N/A

El posible encuentro entre Javier Milei y Marco Rubio

Sin embargo, está latente la posible llegada al país del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien es la mano derecha del mandatario estadounidense y una pieza fundamental en las acciones militares en Venezuela e Irán.

Fuentes oficiales afirman a MDZ que “es muy probable” su arribo, aunque están pendientes de “confirmaciones desde la Casa Blanca”.

Su visita al país ocurriría luego de que Milei asista a una cumbre que organiza el propio Trump y tras la realización del Argentina Week, un foro de inversiones que busca atraer empresarios al país.