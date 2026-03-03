Javier Milei busca recibir a Nahuel Gallo y piensa condecorarlo

En el Gobierno aguardan la recuperación física del gendarme argentino Nahuel Gallo y piensan invitarlo a un encuentro con el presidente Javier Milei .

Así lo aseguraron a MDZ altas fuentes oficiales, quienes buscan condecorar al efectivo, quien estuvo como preso político 448 días en Venezuela por el régimen chavista.

El oficial es sometido a un protocolo médico, que consta de realizarle distintos exámenes físicos y psicológicos en el edificio de Gendarmería, a raíz de los padecimientos que sufrió mientras estuvo detenido en las cárceles de máxima seguridad en Caracas.

“Estamos esperando que se recupere, que esté bien y ahí sí preguntarle si quiere ser recibido por el presidente, que quiere condecorarlo”, subrayó un funcionario, de la primera plana libertaria.

Milei no participó en el recibimiento realizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza durante la madrugada, donde Gallo volvió a encontrarse con su familia. En su lugar estuvieron el canciller Pablo Quirno , la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y la senadora Patricia Bullrich , junto a otros integrantes del oficialismo.

Nahuel Gallo, junto a su familia y funcionarios del Gobierno Nahuel Gallo, junto a su familia y funcionarios del Gobierno

La gestión del Gobierno en la búsqueda de rescatar a Germán Giuliani

En paralelo, el Ejecutivo mantiene la misma línea diplomática en pos de rescatar a Germán Giuliani, el otro argentino detenido por el chavismo. Se sostendrán los contactos formales con Italia y Estados Unidos para poder interceder con los voceros de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

“Está claro que con Gallo y con Giuliani el chavismo no quiere darle ninguna victoria política a Milei. Así que seguiremos hablando con nuestros aliados para seguir reclamando por su libertad”, recalcó una fuente que colabora en esas gestiones y que pretende que la AFA no vuelva a adelantarse en los operativos de rescate.

El abogado viajó a Venezuela el 5 de abril por motivos laborales y, entre el 21 y el 23 de mayo, fue detenido por las autoridades de ese país. En un primer momento lo alojaron en un comando en Caracas, donde permaneció bajo custodia.

Durante siete meses estuvo encerrado en una celda reducida junto a otros presos políticos, sin posibilidad de salir al aire libre. Recién el 21 de diciembre fue trasladado al penal de Yare II. El primer contacto con su entorno se produjo en enero, después de varias semanas sin comunicación directa, cuando finalmente pudieron tener noticias suyas tras el cambio de lugar de detención.