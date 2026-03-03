El nuevo cruce del Gobierno a Axel Kicillof por la salud pública en PBA: "Es su exclusiva responsabilidad"

Luego de que el gobernador Axel Kicillof acusara al Gobierno de Javier Milei de atentar contra el sistema público de salud bonaerense, la Oficina de Respuesta Oficial salió al cruce con una dura respuesta en redes: "La salud pública bonaerense depende del gobernador y su exclusiva responsabilidad".

En su discurso de apertura de sesiones provinciales, Kicillof pronunció un duro discurso contra la política de la gestión libertaria donde le atribuyó a sus recortes presupuestarios el mal estado del sistema público bonaerense.

"El ajuste y la desregulación que implementó Nación impactaron duramente en el sistema sanitario provincial. Menos financiamiento, menos transferencias, más abandono", aseguró Kicillof en su exposición en la Legislatura bonaerense.

Y agregó: "Se redujo fuertemente el presupuesto nacional en salud. Desregularon y aumentaron los precios de medicamentos y mcuhas personas perdieron su cobertura privada o su obra social. Cerraron casi 300 empresas privadas de salud. La mayoría de las obras sociales no alcanzan a cubrir las prestaciones mínimas con los aportes, y cayó 9 % la dispensa de medicamentos".

Para Kicillof, el escenario es una "desgracia y una catástrofe", con un resultado inevitable: "Más presión sobre el sistema público y peores indicadores sanitarios". En ese contexto, el mandatario advirtió sobre el crecimiento de la mortalidad infantil y la mortalidad materna, junto con los casos de sífilis, sarampión y hepatitis A, entre otros. "La motosierra y el abandono tienen consecuencias trágicas", concluyó.

Axel Kicillof contra el Gobierno de Javier Milei

La contundente respuesta del Gobierno

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Oficina de Respuesta Oficial apuntó contra el referente de la oposición por "intentar atribuir al Gobierno Nacional problemas del sistema de salud bonaerense que son de su exclusiva competencia".

En ese sentido, la administración libertaria subrayó que la provincia de Buenos Aires administra su presupuesto, su red hospitalaria y su obra social, y recalcó que IOMA depende del gobierno provincial.

Por eso, el texto enfatizó que "las decisiones sobre su financiamiento, sus deudas y su funcionamiento son responsabilidad directa de la gestión bonaerense", y comparó su financiamiento con el de otras áreas.

"En 2025, la Provincia destinó $57.565 millones en pauta oficial solo desde el Ministerio de Comunicación Pública. Además, asignó miles de millones de pesos a políticas de género y a estructuras administrativas que no son prioritarias frente a una crisis profunda en el sistema sanitario", cuestionó el Gobierno

Y sentenció: "Los recursos existen. Lo que está en discusión es cómo se administran y qué se prioriza. Si IOMA está quebrada y hay deficiencias en hospitales o dificultades presupuestarias en salud, la responsabilidad es provincial".

Para finalizar, el comunicado oficialista reiteró que los problemas de la salud bonaerense "no se resuelven trasladando culpas ni señalando al presidente" y remató: "La salud pública bonaerense depende del gobernador y su exclusiva responsabilidad".