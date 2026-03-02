La masiva operacion que planea el Reino Unido en el Golfo

En medio de la escalada tras los ataques a Irán, el Reino Unido dice que analiza “todas las opciones posibles” para asistir a ciudadanos atrapados por cierres de espacio aéreo.

Reino Unido mantiene en evaluación un operativo de salida asistida para sus ciudadanos en países del Golfo

La tensión en el Golfo se agrava minuto a minuto desde la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Tras esos bombardeos, desde Teherán comenzaron a reportarse lanzamientos de misiles hacia distintas bases de esos países en la región, y también hacia territorios de Estados que no participaron del ataque, como Kuwait, Qatar o Chipre. En ese escenario, varios gobiernos activaron planes de protección para sus ciudadanos.

Ahora se conoció que el Reino Unido estudia “todas las opciones posibles”, incluida una evacuación masiva, para asistir a británicos que quedaron varados en distintos puntos del Golfo.

El anuncio sobre la posible operacion lo hizo la ministra de Exteriores, Yvette Cooper. La funcionaria sostuvo que el Gobierno trabaja para ayudar a unos 300.000 ciudadanos británicos en la región, muchos de ellos en países donde el espacio aéreo sigue cerrado como consecuencia directa de los ataques.

Irán atacó una base del Reino Unido en Chipre Explosiones En Una Base Militar De Gran Bretaña En Chipre A Manos De Irán X: @MundoEConflicto Cooper detalló que 94.000 personas ya se inscribieron en el sistema consular habilitado para localizarlas y brindar asistencia, y admitió que el contexto es “extremadamente estresante” para turistas, pasajeros en tránsito en aeropuertos, viajeros de negocios y residentes habituales.

Según explicó, la prioridad inmediata es que los ciudadanos sigan las recomendaciones de las autoridades locales, que en la mayoría de los casos sugieren permanecer en un lugar seguro, mientras Londres despliega equipos de respuesta rápida para coordinar con gobiernos y compañías de transporte.