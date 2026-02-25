Rusia acusa a Francia y Reino Unido de trabajar para dar a Ucrania "una bomba nuclear"

Los servicios de Inteligencia de Rusia acusaron a Francia y Reino Unido de "trabajar activamente" para lograr la entrega a Ucrania de "una bomba nuclear , o al menos una 'bomba sucia'", para "lograr unos términos más favorables" en las negociaciones de paz, cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa del país europeo.

El Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia (SVR) ha indicado en un comunicado que cuenta con información que apunta a que " Reino Unido y Francia reconocen que la situación actual en Ucrania no permite lograr su muy deseada victoria sobre Rusia". "Sin embargo, las élites británicas y francesas no están preparadas para aceptar una derrota ", ha dicho.

"Creen que Ucrania debe ser equipada con 'Wunderwaffe' --un término que significa 'arma maravillosa' y que fue empleado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial a las armas entregadas a su Ejército--", ha manifestado, antes de afirmar que París y Londres creen que Ucrania se beneficiaría en las negociaciones de la entrega de dichas armas.

"Berlín ha declinado, sabiamente, participar en esta peligrosa aventura", ha recalcado el SVR, que ha incidido en que "Londres y París trabajan activamente para entregar a Kiev estas armas y sistemas de lanzamiento". "Esto implica la transferencia encubierta de componentes europeos, equipamiento y tecnología en esta área a Ucrania", ha recalcado.

El organismo ha incidido en que "están siendo consideras como opciones la cabeza de pequeño tamaño francesa TN75 y el misil balístico lanzado por submarino M51.1", al tiempo que ha hecho hincapié en que "británicos y franceses reconocen que sus planes suponen una violación flagrante del Derecho Internacional, particularmente del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)".

El SVR ha insistido en que estos países "centran sus esfuerzos en lograr que la obtención de armas nucleares por parte de Ucrania parezca ser resultado del propio desarrollo ucraniano", al tiempo que ha alertado de que "estos planes extremadamente peligrosos de Londres y París demuestran que han perdido todo contacto con la realidad".

Vladimir Putin 3456.jpg La Rusia de Vladimir Putin es potencia mundial en cuanto a armas nucleares se refiere. Foto Efe EFE

Piden investigaciones

"Esperan vanamente evitar su responsabilidad, especialmente debido a que todo aquello que es secreto saldrá a la luz, de forma inevitable. Hay muchas personas sensibles en los círculos militares, políticos y diplomáticos de Reino Unido y Francia que entienden el peligro para todo el mundo que suponen las imprudentes acciones de sus líderes", ha zanjado.

Posteriormente, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que estas supuestas acciones "suponen una violación flagrante de todos los estándares, principios y conceptos relevantes del Derecho Internacional", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS, sin que ninguno de los dos países europeos se hayan pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

Un grupo de senadores de Rusia han reclamado ya la apertura de investigaciones a nivel nacional --tanto en Reino Unido como en Francia-- como a nivel internacional para abordar estas acusaciones, mientras que la Cámara Alta del Parlamento ruso ha propuesto que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) abran sus propias pesquisas. Dpa