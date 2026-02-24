Soldados rusos cuentan a la BBC cómo sus comandantes torturaban y ejecutaban a compañeros en el frente

Advertencia: esta historia contiene detalles de violencia extrema y referencias al suicidio.

Los testimonios de cuatro soldados rusos ponen de manifiesto el horror y la brutalidad que marcan el día a día de su lado del frente en la guerra en Ucrania .

Dos de ellos declararon a la BBC que vieron ejecuciones en el acto a soldados por desobedecer órdenes.

Otro contó a un equipo de documentalistas que vio a un recluta ejecutado por orden de su comandante, nombrado "Héroe de Rusia " en 2024.

Un cuarto soldado, de otra unidad, aseguró haber visto a su comandante disparar contra cuatro hombres.

"Los conocía", dice sobre los soldados ejecutados. "Recuerdo que uno gritaba: '¡No disparen, haré lo que sea!'".

Uno de ellos también afirmó haber visto 20 cadáveres de soldados tirados en una fosa después de que sus propios compañeros los "redujeran a cero".

El término "reducir a cero" en jerga militar rusa se refiere a ejecutar a soldados del bando propio.

En el documental "La línea cero: dentro de la guerra de Rusia", varios hombres relatan con detalle cómo fueron torturados por negarse a participar en asaltos que describen como casi misiones suicidas.

Las tropas rusas llaman a estos ataques "tormentas de carne", en las que oleadas de hombres cruzan el frente sin descanso para intentar debilitar a las fuerzas ucranianas.

Por primera vez, según la BBC, soldados rusos en primera línea han declarado públicamente que presenciaron cómo sus comandantes ordenaban la ejecución de sus propios hombres.

Getty Images Los soldados rusos se enfrentan a condiciones brutales dentro de sus propias unidades, según testimonios.

Tortura, castigos y represalias internas

Uno de los hombres, cuyo trabajo consistía en contar e identificar a los soldados muertos, proporcionó listas detalladas que demuestran que es el único sobreviviente de un grupo de 79 hombres con los que fue movilizado.

Por negarse a ir al frente, afirma que fue torturado y orinaron sobre él. Otros miembros de su unidad que también se negaron, asegura, fueron electrocutados, privados de comida y luego obligados a participar desarmados en las "tormentas de carne".

Los cuatro hombres, que están prófugos, relataron los horrores que presenciaron en un lugar no revelado fuera de Rusia.

Casi toda la oposición pública a la invasión de Ucrania del presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido reprimida en el país.

Moscú no publica las cifras oficiales de bajas, mientras que el Ministerio de Defensa de Reino Unido estima que más de 1,2 millones de soldados rusos han muerto o resultado heridos desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

El gobierno ruso declaró que sus fuerzas armadas "operan con la máxima moderación posible en las condiciones de un conflicto de alta intensidad, tratando a su personal con el máximo cuidado".

"La información sobre presuntas violaciones y delitos se investiga debidamente", añadió.

Y sentenció: "No podemos verificar de forma independiente la exactitud ni la autenticidad de la información que nos ha proporcionado".

El detallado testimonio directo de los cuatro hombres también confirma los informes sobre la ruptura del orden en el frente ruso.

Ilya: de profesor a soldado bajo amenaza

Ben Steele/BBC Ilya, que habló con la BBC desde un lugar no revelado, asegura haber visto cómo un comandante disparó a quemarropa contra cuatro compañeros.

Ilya, el soldado que identificaba y contaba a los muertos, es uno de los hombres que dice haber visto a comandantes matar a sus compañeros.

Antes de la guerra, este hombre de 35 años daba clases a niños con necesidades especiales y autismo en Kungur, en los Urales.

En mayo de 2024, la policía se presentó en casa de sus padres y anunció que lo estaban reclutando.

Fue movilizado junto con otros 78 hombres, relata, a un centro de reclutamiento en la ciudad de Perm.

"Casi todos estaban borrachos", relata. "¡Adelante, a la batalla! ¡Capturaremos a Zelensky e izaremos nuestra bandera!", recuerda que gritaban.

"Los observaba y pensaba: '¿Cómo he acabado aquí?'. Tenía mucho miedo", agrega.

Ilya explica que, al llegar a Ucrania, la mayoría de los hombres fueron enviados directamente al frente.

Asegura que él no quería disparar ni matar a nadie y terminó en un puesto de mando.

Las condiciones eran brutales, y dice haber presenciado cómo un comandante disparaba a quemarropa contra cuatro personas —una en Panteleimonivka y tres en Novoazovsk, ambas en Donetsk, en el este de Ucrania ocupado por Rusia— porque habían huido del frente y se negaban a regresar.

"Lo más triste es que los conocía. Recuerdo que uno de ellos gritó: '¡No disparen, haré lo que sea!', pero [el comandante] les apuntó de todos modos", indica.

"Reducir a cero" suele ser un castigo por desobedecer órdenes y sirve como medio de intimidación para otros que puedan estar pensando en hacer lo mismo, según los testimonios.

"Tu destino dependía de tu comandante. El comandante está en la radio: 'Reduzcan a cero a este, a aquel'", afirma Ilya.

Dima y su comandante

Ben Steele/BBC Dima asegura haber visto a un compañero soldado ejecutado por orden directa de su comandante.

Las ejecuciones de soldados que desobedecían órdenes no se limitaban a la unidad de Ilya.

"Claro que matan a sus propios hombres, es algo normal", aclara Dima. Antes de la guerra, este hombre de 34 años vivía con su esposa y su hija y trabajaba en Moscú reparando lavavajillas.

Cuenta que en octubre de 2022 iba de un trabajo a otro cuando un grupo de policías lo detuvo.

"Vieron mi pasaporte, consultaron algo en su portátil y me dijeron: 'Si no vas al ejército, irás a la cárcel'", recuerda en inglés.

Dima explica que no quería matar a nadie, por lo que, pese a no tener experiencia médica, se unió a una unidad paramédica. Más tarde lo trasladaron a una brigada donde tuvo que evacuar a soldados heridos del frente.

"Lo veo: a dos o tres metros. Solo asesinatos, solo clic, clac, bang. No es una obra de teatro, no es una película, es la vida real", sentencia.

El comandante de Dima, Alexei Ksenofontov, fue galardonado con la Estrella de Oro, la máxima condecoración estatal, y nombrado "Héroe de Rusia" en 2024.

Pero Ksenofontov ha recibido denuncias de las familias de los hombres que murieron en su unidad: en una carta conjunta de enero de 2025 pidieron directamente a Putin que investigara las acusaciones de brutalidad en este grupo.

"¡Defendieron nuestra patria con honor y orgullo! ¡Pero en realidad, se encontraron en manos de estos comandantes que recibieron condecoraciones por decenas de miles de muertos y desaparecidos!", recoge la carta.

"¡Y continúan exterminando a nuestros hombres! ¡Se sienten impunes!", agrega.

Dima llama a Ksenofontov "carnicero" y asegura de él que "daba demasiadas órdenes de matar soldados; tenía demasiada sangre en las manos, demasiada".

Cadáveres, saqueos y encubrimiento

Dima también describe cómo vio los cadáveres de 20 hombres que habían llegado a su base la noche anterior, tirados en una zanja tras recibir disparos.

Dice que habló con varios de ellos, todos exconvictos, antes de presenciar cómo se los llevaban a la mañana siguiente.

Como médico, Dima era responsable de informar sobre los muertos. Afirma que le dijeron que un comandante había disparado contra estos hombres y les había robado las tarjetas bancarias.

"Nos trajeron a 20 muchachos. Simplemente les quitaron las tarjetas bancarias y los mataron", recuerda.

Y sentencia: "No hay problema en dar por perdido a alguien. Simplemente se inventa un informe".

Dima explica que le dijeron que los comandantes se habían llevado las tarjetas bancarias de los soldados muertos.

El documental de la BBC también presenta a otro exsoldado, un alto oficial del Estado Mayor, que afirma haber servido en el ejército ruso durante 17 años.

El exoficial, cuyo nombre no revelamos, asegura haber hablado con un hombre que ayudó a matar a un grupo de oficiales de alto rango.

El hombre dijo haber formado parte de un "escuadrón de liquidación enviado para acabar con los sobrevivientes", recuerda el exoficial.

"Nunca había visto algo así en todos mis años de servicio", puntualiza.

Ben Steele/BBC Un alto oficial del Estado Mayor dice haber hablado con un hombre que había ayudado a matar a un grupo de oficiales de alto rango.

Las brutales "tormentas de carne"

Los cuatro hombres relataron con gran detalle las temidas misiones de "tormenta de carne", que sería parte de la táctica más amplia de "la trituradora de carne" del ejército ruso en los campos de batalla ucranianos.

Las "tormentas" son tan letales que se comparan con misiones suicidas.

"Vi cómo [los comandantes] enviaban oleada tras oleada, lanzando hombres como carne contra los ucranianos, para que se quedaran sin munición ni drones y otra ronda pudiera alcanzar su objetivo", declara otro exsoldado, Denis.

Según el Ministerio de Defensa de Reino Unido, cada día de 2025 entre 900 y 1.500 rusos murieron o resultaron heridos en Ucrania.

Dima explica cómo funcionan las tormentas en la práctica: "Envías a tres hombres, luego a otros tres. Si no funcionó, envías a 10. Si no funcionó con 10, envías a 50. Al final, se abrirá el paso. Esa es la lógica militar".

"Tuvimos 200 muertos en tres días. En la primera tormenta de carne de nuestro regimiento nos destrozaron; nuestro regimiento fue destruido en solo tres días", indica.

Más tarde, Dima muestra un video subido a redes sociales en octubre de 2023 en el que madres y esposas de hombres muertos en su unidad denuncian las enormes pérdidas.

Se puede escuchar a una mujer decir: "A nuestros hombres se les ordenó avanzar armados solo con ametralladoras y palas".

Otra dice: "Hay pérdidas terribles. Nuestros hombres están siendo masacrados".

Humillaciones y torturas

Quienes no mueren por rechazar una "tormenta" a menudo enfrentan consecuencias nefastas y deshumanizantes, dice Ilya.

El testigo muestra un video en Telegram de hombres de su unidad en Panteleimonivka, Donetsk.

"Vamos a alimentar a los animales", dice un hombre, antes de levantar una tapa para mostrar a tres hombres agazapados en un pozo.

"Oh, ¿tienen hambre? ¿Quieren que los alimentemos?", pregunta el hombre que graba, antes de que uno de los hombres levante la cabeza y asienta, extendiendo las manos mientras vierten granos secos en el pozo.

"Miren cómo come", dice el hombre que filma, mientras el hombre en el pozo come el grano.

Algunos hombres eran "abandonados sin comida durante días" y electrocutados, explica Ilya, antes de que los enviaran desarmados a las "tormentas de carne".

Él mismo fue torturado, cuenta, tras negarse a participar en una tormenta: "Me ataron a un árbol, me golpearon con una porra un par de veces y me pusieron una pistola en la cabeza".

"No sé cómo decirlo, orinaron sobre mí. El comandante les dijo a todos: 'Tenemos un baño nuevo'. Estuve atado medio día", relata.

Tras ser desatado, Ilya intentó suicidarse.

Denis, quien afirma haber llevado comida y agua a escondidas a los soldados en el pozo, muestra al equipo del documental un video de uno de ellos acusado de desertor a quien le orinan encima. La BBC no ha podido verificar la grabación de forma independiente.

Ben Steele/BBC Denis dice que lo golpearon y le sacaron los dientes después de negarse a buscar un dron desaparecido.

"Es una humillación al honor y la dignidad de una persona. En el ejército ruso, esto se ha convertido en la norma", denuncia.

Asegura que "es ilegal, pero nadie es castigado por ello. Al contrario, incluso se anima a los hombres a hacerlo".

Denis, de 27 años, también muestra una foto que, según él, fue tomada poco después de que uno de sus superiores le arrancara dos dientes delanteros, porque les había dicho que no quería ir a buscar un dron desaparecido.

"Es terrible, simplemente tenía que seguir adelante", recuerda.

Las secuelas

Dima finalmente fue ascendido pese a haber dicho que no quería ser oficial. Muestra una foto de la ceremonia en la que fue nombrado oficial.

Después de su ascenso, no envió a sus hombres a una "tormenta de carne", dice.

"Me negué a hacerlo. No tendría que ir yo mismo, pero no podía simplemente darles la orden", asegura.

Esto llevó a su arresto por parte de la policía militar y a su traslado a Zaitsevo, una prisión improvisada, dice Dima.

"Allí me torturaron con descargas eléctricas", recuerda, y describe que la fuerza de la primera descarga le hizo defecar.

Relata que fue torturado a diario durante 72 días.

"Solo tortura, todos los días, con rostro impasible. Sin emociones, es una locura", dice, refiriéndose a sus torturadores.

Todos los hombres con los que hablamos están ahora fuera de Rusia, pero arrastran traumas del frente en Ucrania.

Ben Steele/BBC Ilya dice que intentó quitarse la vida, después de ser torturado y que orinaran sobre él.

"Tengo sueños. Veo un bosque lleno de cadáveres, gente destrozada, con las caras y las bocas blancas y sucias, llenas de sangre. El olor... no huele, se saborea", declara Dima.

"Soy un criminal, y a nadie le importa; mi delito es simplemente no querer matar", agrega.

Alega que "en el ejército ruso hay demasiados tipos que no necesitan esta guerra, que odian a los comandantes, que odian a Putin, que odian nuestro sistema, y necesitan destruirnos".

Ilya dice que ama a su país, "pero no lo que Putin le ha hecho".

Denuncia que "allí pueden destruir a cualquiera, no importa si eres fuerte o no".

"Casi me destruyen, pero no del todo", sentencia.

