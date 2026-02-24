Cuatro años de la guerra de Ucrania y Rusia: el pedido de Volodímir Zelenski a EE.UU.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski recuerda en el cuarto año de guerra con Rusia que le dijo a Joe Biden, entonces al frente de EE.UU.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recordó este martes, con motivo de cumplirse el cuarto año de la invasión de Rusia a gran escala de su país, la conversación telefónica que tuvo con el entonces presidente de EE.UU., Joe Biden, en el sentido de que no huiría de Ucrania y que lo que necesitaba eran armas.

“Aquí hablé con el presidente Biden y también aquí escuché: ‘Volodímir, hay peligro, debes salir urgentemente de Ucrania. Estamos listos para ayudarte en eso'. Y yo que le contesté que necesitaba armas, no un taxi”, dijo Zelenski en un discurso grabado desde el despacho del búnker de la oficina presidencial ucraniana en el que se produjo esta llamada.

El presidente ucraniano recordó que, tal y como hizo él mismo ante la oferta de Biden y pese a los pronósticos que preveían que Ucrania caería en apenas unos días, los ucranianos resistieron a las fuerzas invasoras y siguen haciéndolo cuatro años después.

Zelenski hizo un repaso a los principales hitos de la guerra, recordó las peores atrocidades cometidas por Rusia, en lugares como la ciudad de Bucha de los alrededores de Kiev, y destacó el heroísmo y la capacidad de adaptación de los ucranianos, así como el incremento gradual de una ayuda militar internacional que en algunos casos empezó con cascos hasta llegar aviones F-16 y misiles de larga distancia.

Volodímir Zelenski Joe Biden 2022 12 21 DP El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, con su entonces par de EE.UU., Joe Biden. Foto Dpa DPA Ucrania quiere una paz sólida “Putin entiende que no es capaz de derrotar a Ucrania en el campo de batalla, y ‘el segundo mejor ejército del mundo’ lucha con rascacielos y con centrales eléctricas”, dijo el líder de Kiev sobre los ataques rusos a objetivos civiles.