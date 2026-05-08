Donald Trump anunció una tregua de 3 días entre Rusia y Ucrania, y adelantó que podría ser "el principio del fin" de la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este viernes una tregua temporal de tres días entre Rusia y Ucrania , en medio de una nueva ronda de negociaciones diplomáticas impulsadas por Washington.

El alto el fuego comenzará este sábado y fue confirmado tanto por el presidente ruso, Vladimir Putin, como por el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. El acuerdo también contempla un intercambio de mil prisioneros por cada bando, uno de los mayores canjes desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

A través de su red social Truth Social, Trump celebró el entendimiento y sostuvo que podría tratarse del “principio del fin” de una guerra que calificó como “muy larga, mortífera y difícil”.

La tregua coincide con las celebraciones del Día de la Victoria que Rusia realiza cada 9 de mayo en Moscú, donde se desarrolla el tradicional desfile militar en la Plaza Roja para conmemorar el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, desde Kiev recibieron el anuncio con desconfianza. Las autoridades ucranianas acusaron al Kremlin de buscar garantías de seguridad para el acto militar y advirtieron que nunca prometieron respetar plenamente la pausa propuesta por Moscú.

Amenaza de ataque masivo

A pesar de los anuncios oficiales, durante la jornada continuaron registrándose bombardeos y enfrentamientos en distintos sectores del frente de batalla, reflejando la fragilidad del acuerdo y las dificultades para avanzar hacia un cese definitivo de las hostilidades.

En paralelo, Rusia endureció sus advertencias y amenazó con responder con un ataque “masivo” si Ucrania intenta interferir en los festejos del 9 de mayo. Moscú incluso recomendó a diplomáticos extranjeros y parte de la población abandonar Kiev ante el riesgo de una nueva escalada militar.

Mientras tanto, la Casa Blanca aseguró que las conversaciones diplomáticas continúan y que existen mayores posibilidades de alcanzar un acuerdo permanente en las próximas semanas. Aunque el anuncio generó expectativas internacionales, persisten las dudas sobre la capacidad real de ambas partes para sostener el alto el fuego, incluso durante apenas 72 horas.