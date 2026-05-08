En Europa, la gran mayoría de la gente rechaza a Estados Unidos y Rusia

El porcentaje de ciudadanos de Europa con una opinión negativa sobre Estados Unidos ha repuntado catorce puntos desde otoño, hasta alcanzar el 74 %, según los datos del nuevo Eurobarómetro publicado este viernes por la Unión Europea , que desvela que la proporción con una valoración positiva de este país es del 24 %.

Aun así, la proporción de europeos con una opinión negativa sobre Estados Unidos es inferior a la que se observa con respecto a Rusia , del 83 %, pero superior a la de China (61 %) e India (48 %). Las valoraciones positivas de estas tres potencias entre los europeos son del 14 %, el 33 % y el 41 %, respectivamente.

Así se desprende de los datos del último Eurobarómetro de la Comisión Europea de la Unión Europea , publicado antes del Día de Europa que se celebra cada año el 9 de mayo y que muestra las respuestas aportadas por más de 26.000 ciudadanos europeos de los 27 Estados miembros en entrevistas realizadas desde el 12 de marzo hasta el 5 de abril.

La encuesta, por tanto, fue realizada pocos días después del inicio de los ataques por parte de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que comenzaron el 28 de febrero.

Europa y sus prioridades

De hecho, una de las conclusiones del informe que es que las "preocupaciones" de los europeos "cada vez están más influidas por los acontecimientos globales" y precisamente el conflicto en Oriente Medio aparece como la principal fuente de preocupación (25 %), por delante de la situación internacional general (23 %), la guerra de Rusia en Ucrania (20 %).

Con respecto a esta última guerra, el 76 % de los europeos considera que es una "amenaza" para la seguridad de la Unión Europea, mientras que el 55 % es favorable al apoyo que la UE ha dado a Kiev, el 80 % respalda acoger a los ucranianos que huyen de los ataques, el 75 % son partidarios de aportar ayuda económica y humanitaria, el 90 % defiende mantener las sanciones contra Rusia y el 57 % aprueba la concesión a Ucrania el estatus de país candidato a la adhesión.

En relación a la opinión sobre la propia UE, tres de cada cuatro europeos señalan que su país se ha beneficiado de formar parte de un proyecto que otro 73 % (seis puntos más) ve como una "fuerza estabilizadora en un mundo incierto".

Además, un 81 % apoya el impulso de una política común de defensa y seguridad, un porcentaje que ha vuelto a "el máximo nivel en dos décadas", y una proporción similar cree que la UE debería diversificar sus relaciones comerciales (80 %) y construir asociaciones con terceros países (79 %).

El euro en su mejor momento

En la misma línea, un 51 % de los europeos asegura confiar en la UE (tres puntos más que en otoño) y la principal razón que argumentan para hacerlo es la protección de la democracia y los valores fundamentales (42 %), seguido de la protección contra amenazas externas (33 %) y la creencia de que el bloque es la entidad adecuada para afrontar los retos globales (31 %).

En el plano económico, el apoyo al euro se mantiene en un 74 % que es "su nivel más alto" desde la introducción de la moneda común en 2002, aunque las expectativas se han debilitado "ligeramente" y menos de la mitad de los ciudadanos (un 44 %) considera que la economía europea está en la senda correcta.

Por último, un 41 % de los europeos aboga por que el presupuesto de la Unión Europea se concentre en financiar medidas para el empleo, la sanidad y los asuntos sociales, por delante de otras prioridades como la seguridad y la defensa (38 %) ola educación, la formación o la cultura (37 %). Efe