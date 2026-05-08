Rusia sigue ganando terreno en Ucrania a fuerza de fuego incesante

Las fuerzas de Rusia anuncian la toma de otra localidad en Donetsk, en el este de Ucrania, donde no dejan de avanzar, tras cuatro largos años de guerra.

En Ucrania, las tropas de Rusia no dejan de avanzar. Foto: Dpa

El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, este de Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden de Vladimir Putin, sin detalles sobre cuándo tuvieron lugar estos avances ni detalles sobre posibles bajas en combate, en el marco de esta larga guerra.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur liberaron la localidad de Krivaya Luka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de operaciones ofensivas", ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este.

armas tropas ucranianas Ucrania soldados efe Las fuerzas de Ucrania y de Rusia combaten desde hace más de cuatro años. Foto Efe EFE