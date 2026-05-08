Rusia sigue ganando terreno en Ucrania a fuerza de fuego incesante
Las fuerzas de Rusia anuncian la toma de otra localidad en Donetsk, en el este de Ucrania, donde no dejan de avanzar, tras cuatro largos años de guerra.
El Gobierno de Rusia ha anunciado este viernes la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, este de Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden de Vladimir Putin, sin detalles sobre cuándo tuvieron lugar estos avances ni detalles sobre posibles bajas en combate, en el marco de esta larga guerra.
"Unidades del grupo de fuerzas Sur liberaron la localidad de Krivaya Luka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de operaciones ofensivas", ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este.
Los avances de Rusia en Ucrania
Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Dpa