La Unión Europea defiende ante China y el mundo su plan "made in Europe"

Desde Bruselas, la Unión Europea responde a las amenazas económicas de China y defiende el 'made in Europe' para reducir dependencias.

La Unión Europea ha defendido este lunes su política de impulso al "made in Europe" tras las amenazas de China de adoptar contramedidas y ha subrayado que uno de sus objetivos es reducir la dependencia del bloque en sectores estratégicos de su economía.

La reacción de la Comisión Europea llega después de que el Gobierno de China advirtiera de posibles represalias si la Unión Europea sigue adelante con su futura Ley de Aceleración Industrial, al considerar que introduce requisitos discriminatorios contra las empresas extranjeras y vulnera normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La Unión Europea ha insistido en que las propuestas europeas están "cuidadosamente calibradas" para alcanzar objetivos económicos y estratégicos, como reforzar la competitividad, la resiliencia y la seguridad económica de la UE.

Productos de la Unión Europea "Uno de los objetivos es reducir nuestras dependencias de terceros países y promover el uso de productos 'made in UE', especialmente en varios sectores clave donde intentamos reducir esas dependencias. Y también se trata, por supuesto, de reciprocidad", ha señalado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz de Industria del Ejecutivo comunitario, Siobhan McGarry.

Además, ha subrayado que la Unión Europea sigue siendo "uno de los mercados más abiertos del mundo" y cuenta con la mayor red de acuerdos comerciales, por lo que espera que esa apertura sea "mutua" por parte de sus socios.