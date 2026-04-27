El rey Carlos III se reunirá con Donald Trump en medio de las tensiones por las Islas Malvinas

Este lunes, el rey Carlos III llega a Estados Unidos acompañado de su esposa Camila, para una visita de cuatro días. Hay preocupación por la seguridad de la realeza tras el tiroteo contra Donald Trump.

El rey Carlos III junto a Donald Trump en su visita a Reino Unido el año pasado.

Pese al "atentado fallido" contra el presidente Donald Trump, el Palacio de Buckingham mantuvo la visita de Estado de cuatro días tal cual tenía previsto. Con el objetivo de conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense, el rey Carlos III y su esposa Camila buscan apuntalar la "relación especial" en un momento tenso de la historia bilateral reciente.

Cabe destacar que este encuentro es significativo, ya que se da días después de que se filtrara un documento del Pentágono que incluía un paquete de medidas que Estados Unidos evalúa aplicar luego de la falta de apoyo por parte de los países europeos en la guerra contra Irán. Una de ellas consideraba la eventual revisión del histórico apoyo diplomático estadounidense a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

Alarma por la seguridad de los reyes Tras intensas consultas entre Londres y Washington durante el domingo, la casa real británica decidió no cancelar el viaje. El propio rey Carlos III se comunicó telefónicamente con Donald y Melania Trump para expresar su solidaridad y reconocer la labor de los servicios de seguridad.

En este marco, se prevén "cambios operacionales" en uno o dos compromisos específicos, pero el núcleo de la gira permanece intacto.