Estados Unidos mató al líder del Tren de Aragua en una operación militar y Donald Trump celebró el golpe contra la banda criminal.

Trump confirmó la muerte de "Niño" Guerrero, líder del Tren de Aragua, durante una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que una operación militar estadounidense terminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido como "Niño" Guerrero, señalado como el máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua. El mandatario realizó el anuncio a través de sus redes sociales y calificó el operativo como un golpe histórico contra una de las bandas más peligrosas de América.

Mirá el video: Estados Unidos mató al líder del Tren de Aragua Tren de aragua Según explicó Trump, la acción fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos y contó con coordinación de las autoridades venezolanas. Aunque no brindó detalles precisos sobre el lugar ni el momento exacto del ataque, aseguró que el operativo logró eliminar al principal referente de la organización criminal nacida en Venezuela y expandida por distintos países de la región.

El Tren de Aragua fue catalogado por Washington como una organización terrorista extranjera y es investigado por delitos vinculados al narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, las extorsiones y los secuestros. Guerrero era considerado uno de los hombres más buscados de América y enfrentaba acusaciones en tribunales estadounidenses por asociación ilícita y delitos relacionados con el terrorismo.

Sin título El mensaje de Donald Trump. Truth Social Tras el anuncio, Trump afirmó que la muerte de "Niño" Guerrero demuestra que "ya no existen refugios seguros" para los integrantes del Tren de Aragua y prometió continuar con las operaciones contra organizaciones criminales transnacionales. Hasta el momento no hubo una versión oficial detallada por parte del Departamento de Defensa estadounidense sobre el desarrollo del operativo.