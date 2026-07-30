Causa AFA en Estados Unidos: no se presentó el testigo citado por la investigación por corrupción que preocupa a Chiqui Tapia

Un testigo convocado en el Distrito Sur de Florida faltó a su declaración programada sobre las operaciones financieras de la firma Tourprodenter.

La causa judicial en Estados Unidos que investiga los movimientos de fondos de la empresa Tourprodenter —firma que administró millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)— registró este jueves una novedad determinante. Un testigo cuya identidad se mantiene bajo estricto resguardo no se presentó a declarar ante el Gran Jurado Federal del Distrito Sur de Florida, una instancia clave dentro de la pesquisa preliminar que encabeza la justicia norteamericana.

El proceso busca esclarecer posibles maniobras de lavado de dinero y fraude fiscal vinculadas a los flujos financieros que la compañía, vinculada al empresario Javier Faroni, canalizó a través de cuentas bancarias y sociedades radicadas en suelo estadounidense en representación de la AFA.

La postura de la AFA y los alcances de la investigación Tras conocerse la inasistencia a la cita judicial, desde la AFA emitieron un comunicado oficial donde aclararon que la citación del tribunal norteamericano no estaba dirigida ni al presidente de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia, ni a su tesorero, Pablo Toviggino, sino a un tercero cuya identidad permanece bajo reserva legal.

Claudio Tapia recibió el visto bueno para salir del país. N/A La investigación preliminar del Gran Jurado se concentra en la red de operaciones comerciales y financieras montadas alrededor de los contratos de la entidad rectora del fútbol argentino, indagando especialmente el rol del empresario Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette, quienes mantuvieron vínculos comerciales directos con la casa madre del fútbol nacional. Sin embargo, respecto de la situación procesal, las autoridades judiciales de Estados Unidos remarcaron que hasta el momento no han formulado imputaciones ni acusaciones formales contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Faroni, Gillette ni ningún otro dirigente o empresario mencionado en la causa.