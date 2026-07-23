El círculo se amplía: la investigación de EE.UU. por la AFA llegó a un empresario ligado a Pablo Toviggino

Diego Adrián Lucero quedó mencionado en una supuesta citación de un tribunal de Florida y su pasado comercial podría relacionarlo con la sociedad que compró el predio en Pilar.

La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sobre movimientos financieros vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nombre a su lista. Se trata de: Diego Adrián Lucero, un empresario de 51 años, que figura entre las personas mencionadas en una supuesta citación emitida por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.

El documento judicial habría sido dirigido a una persona cuya identidad todavía no trascendió. La orden fijaría una presentación para el próximo 30 de julio a las 9, hora local, y exigiría registros relacionados con TourProdEnter. La supuesta citación también solicitaría todas las comunicaciones mantenidas con Lucero, Pablo Toviggino, Claudio “Chiqui” Tapia y Javier Faroni. La inclusión de esos nombres conectó la causa norteamericana con integrantes de la conducción de la AFA y con empresarios ligados a sus operaciones comerciales.

La mansión en el barrio privado de Pilar que quiere investigar Diego Amarante. Archivo Lucero quedó bajo observación por su relación societaria con Luciano Nicolás Pantano, quien figuraría como uno de los dueños de la empresa que compró el predio de Pilar donde la Justicia argentina encontró una mansión atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre cercano a Tapia.

El expediente estadounidense todavía no contiene imputaciones ni acusaciones formales contra Tapia, Toviggino, Faroni, Erica Gillette o las demás personas mencionadas. La investigación se encuentra en una etapa preliminar y busca reconstruir el recorrido del dinero administrado por TourProdEnter.

Claudio Tapia, presidente de la AFA. Vuelve a la Argentina y a continuar sus causas pendientes. Instagram @chiquitapia El socio que quedó conectado con la mansión de Pilar La documentación societaria indica que Lucero y Pantano fundaron Central Park Drinks SRL el 10 de febrero de 2021. Los dos empresarios quedaron registrados como socios y gerentes de una compañía dedicada a restaurantes, bares, cafeterías y venta de alimentos. Sin embargo, Lucero se retiraría para mayo de 2022, dejando su lugar a cargo de la madre de Pantano, Ana Lucía Conte.