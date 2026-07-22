Pese al avance de la investigación, la AFA negó que Chiqui Tapia y Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar en Estados Unidos

A pesar de que hay una citación para el 30 de julio, la Asociación del Fútbol Argentino desmintió estas versiones que vinculaban a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. También negó que se les hayan incautado los celulares, aunque hubo un operativo del FBI.

En las últimas horas, el foco mediático volvió a estar puesto en la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el operativo del FBI en el avión que trajo de regreso al plantel de la Selección. Ante esto, la entidad dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia publicó un comunicado oficial para esclarecer la situación jurídica de sus autoridades frente a los tribunales norteamericanos.

La AFA ha sido categórica al afirmar que es absolutamente falso que el presidente de la institución o el Tesorero, Pablo Toviggino, hayan sido citados a declarar por las autoridades judiciales estadounidenses. Sin embargo, en el marco de la investigación hay una citación para el 30 de julio.

El documento emitido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida existe, pero no está dirigido a las autoridades de la AFA. Se trata de una citación enviada a un tercero, a quien se le requiere comparecer ante un Gran Jurado, de acuerdo a la explicación oficial.

A esta tercera persona se le solicita la presentación de documentación y comunicaciones que podrían estar vinculadas con distintas personas, entre las que figuran autoridades de la Asociación, pero esto no implica una carga procesal directa sobre ellos.

Qué pasó con los supuestos teléfonos celulares o dispositivos electrónicos De acuerdo con el comunicado oficial, la AFA sostuvo que es falso que se hayan realizado secuestros o incautaciones de bienes, tales como teléfonos o cualquier otro dispositivo electrónico, pertenecientes a Tapia o Toviggino. El documento judicial en cuestión no dispone ninguna medida de carácter personal contra ellos, de acuerdo a su declaración.