Causa AFA: el FBI investiga la compra de propiedades en Miami vinculadas a Javier Faroni

Fiscales federales de Estados Unidos buscan determinar si las operaciones tuvieron relación con los fondos comerciales de la AFA.

Javier Faroni, el empresario titular de la firma involucrada en un presunto lavado de dinero dentro de la AFA.

11 millones de dólares, departamentos de lujo y una trama que involucra a Tapia. El FBI toca la puerta de cuatro propiedades de lujo vinculadas al empresario Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette. Las operaciones se concretaron entre 2022 y 2025 en exclusivos complejos inmobiliarios del sur de Florida y la justicia busca conocer el financiamiento de estas adquisiciones. ¿De dónde salió el dinero?, un interrogante que los investigadores sospechan provendría de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino.

Faroni mantuvo durante los últimos años un vínculo comercial cercano con la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. El empresario canalizó contratos internacionales de patrocinio y explotación comercial de la Selección argentina a través de TourProdEnter. Una firma que figura a nombre de su esposa, que cobró comisiones por acuerdos comerciales de la AFA en distintos mercados internacionales y que recibió cerca de US$300 millones en bancos de Estados Unidos.

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia. N/A En una triangulación de información: los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting intervienen desde Washington; el fiscal Michael Berger participa desde la oficina correspondiente al Distrito Sur de Florida. En paralelo, la Justicia argentina analiza el recorrido de los fondos que la AFA derivó hacia TourProdEnter y el papel que cumplió Faroni dentro de ese circuito comercial.

Las autoridades todavía no formularon imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos. Faroni, Gillette, Tofoni y los dirigentes de la AFA conservan hasta ahora su condición de personas bajo análisis dentro de una etapa preliminar.

Así es el piso de lujo que Javier Faroni compró en Miami. X / The Mansions at Acqualina Penthouse Collection Las olas y el viento de Miami: los valores de las propiedades Ubicadas en Sunny Isles Beach y Aventura -dos de las zonas más caras de Miami- y dentro de los complejos Acqualina Residences y Estates at Acqualina, las propiedades superan los 222 millones de dólares de acuerdo a las operaciones inmobiliarias.