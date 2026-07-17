Independiente Rivadavia vs. Estudiantes: la gran duda que surgió en la AFA, ¿se juega o se posterga la final?

El partido está programado para el martes, pero un posible regreso de la Selección argentina podría modificar todos los planes.

A menos de una semana de la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, prevista para el martes 21 de julio a las 18 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, comenzó a instalarse una incógnita que hasta hace algunas horas parecía impensada: ¿qué ocurrirá con el partido si la Selección Argentina se consagra campeona del mundo el domingo?



Independiente Rivadavia y Estudiantes a la espera de la selección La consulta empezó a circular este jueves en los pasillos de la AFA. El motivo es simple: en caso de que el equipo de Lionel Scaloni levante nuevamente la Copa del Mundo, el regreso de la delegación al país está previsto entre el lunes y el martes, lo que abriría la posibilidad de un gran recibimiento popular.

En ese escenario, no se descarta que la AFA analice postergar la actividad prevista para el martes, especialmente un partido de semejante magnitud como la final entre el Pincha y la Lepra, para evitar que coincida con los festejos y el arribo del plantel campeón.

Por el momento no existe ninguna decisión oficial ni una comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino. La final continúa confirmada para el martes a las 18 en Córdoba, con toda la logística en marcha, venta de entradas y organización definida.

Sin embargo, puertas adentro de la casa madre del fútbol argentino el tema comenzó a mencionarse como una posibilidad que dependerá exclusivamente de lo que ocurra el domingo.