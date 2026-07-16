Un gigante de Brasil viene por Álex Arce y en Independiente Rivadavia siguen de cerca la negociación

El goleador paraguayo despertó el interés de Internacional de Porto Alegre, que ya inició gestiones para incorporarlo.

El mercado de pases continúa sumando movimientos mientras la Copa del Mundo transita su etapa decisiva. Y uno de los nombres que vuelve a aparecer en la agenda de los grandes clubes sudamericanos es el de Álex Arce, delantero de Independiente Rivadavia y una de las figuras paraguayas del último tiempo.

Un gigante de Brasil viene por Alex Arce, el goleador de Independiente Rivadavia Si bien el atacante no tuvo demasiado protagonismo durante el Mundial con la selección guaraní, llegó al certamen con el respaldo de ser uno de los máximos goleadores de la Copa Libertadores, rendimiento que volvió a despertar el interés de importantes equipos del continente.

Según informó el periodista brasileño Leonardo Sonda, Internacional de Porto Alegre puso los ojos en el atacante y ya mantiene conversaciones con Independiente Rivadavia para intentar cerrar la operación en este mercado de pases.

El interés del conjunto brasileño no es casual. El actual director ejecutivo de fútbol del Colorado, Fabinho Soldado, ya había intentado incorporar a Arce cuando ocupaba un cargo similar en Corinthians, por lo que el delantero paraguayo es un viejo anhelo del dirigente.

En lo que va de la temporada, Arce acumula 11 goles, de los cuales ocho fueron convertidos en la Copa Libertadores, números que lo posicionan entre los delanteros más efectivos del continente y explican el interés de Internacional.