La playa de Brasil que mantiene temperaturas más que agradables durante el invierno

Porto de Galinhas conserva temperaturas agradables en julio, aunque coincide con la época lluviosa y obliga a mirar el pronóstico antes de viajar.

Las piscinas naturales de Porto de Galinhas aparecen durante la marea baja entre los arrecifes de la costa de Pernambuco.

Mientras en buena parte de la Argentina julio obliga a sumar abrigo, en la costa de Pernambuco la escena es diferente. Porto de Galinhas conserva temperaturas que permiten caminar por la playa y entrar al mar, aunque el invierno tropical también puede traer nubosidad, viento y chaparrones que conviene considerar antes de viajar.

El destino está ubicado en el municipio de Ipojuca, a unos 60 kilómetros de Recife, y se consolidó como uno de los balnearios más visitados del nordeste brasileño. Su combinación de aguas templadas, arrecifes y extensos arenales permite disfrutar de actividades al aire libre durante todo el año. Sin embargo, julio no forma parte de la temporada más seca: el período con condiciones más estables se extiende, en general, entre septiembre y marzo, según la información turística oficial de Visit Brasil.

Porto de Galinhas en julio: calor, pero también lluvias Las temperaturas de julio suelen mantenerse agradables, con tardes cálidas y noches que rara vez exigen demasiado abrigo. El mar conserva una sensación térmica confortable, una de las principales diferencias frente a otros destinos de playa durante el invierno. El dato que debe tenerse en cuenta es la lluvia: los registros climáticos de Pernambuco ubican este mes dentro del período húmedo de la región metropolitana de Recife. En Ipojuca, la precipitación histórica de julio ronda los 294 milímetros, de acuerdo con estadísticas de la Agencia Pernambucana de Aguas y Clima.

Eso no significa que llueva durante toda la jornada. Es habitual que se alternen chaparrones, intervalos de nubosidad y momentos de sol, por lo que una agenda flexible puede marcar la diferencia. En los días despejados, la playa central concentra gran parte del movimiento. Desde allí parten las tradicionales jangadas hacia las piscinas naturales, formadas entre los arrecifes cuando baja la marea. Para aprovechar el paseo, resulta indispensable consultar previamente la tabla de mareas, ya que el paisaje cambia en cuestión de horas.

Qué playas conocer más allá del centro Porto de Galinhas funciona también como punto de partida para recorrer otros sectores del litoral de Ipojuca. Muro Alto es una alternativa elegida por familias debido a la extensa barrera de arrecifes que protege la costa y forma una gran piscina de aguas calmas. Maracaípe presenta un escenario diferente: tiene olas más intensas, ambiente surfero y acceso al Pontal, conocido por sus manglares y paseos para observar caballitos de mar. Cupe, por su parte, combina sectores tranquilos con otros de mar abierto.