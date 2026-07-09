La playa paradisíaca del Caribe que los argentinos eligen cada vez más

Hay destinos que parecen explicarse solos con una foto: playa de arena blanca, agua turquesa, palmeras y una reposera esperando bajo el sol. Punta Cana entra rápido en esa categoría, pero reducirla a esa postal sería quedarse corto. Detrás del descanso caribeño, el destino también empieza a discutir cómo cuidar aquello que lo volvió famoso.

La playa dominicana se consolidó como una de las favoritas de los argentinos. En 2025, según datos del Ministerio de Turismo de República Dominicana citados por medios del sector, llegaron 442.088 pasajeros desde Argentina , más de un 62% por encima del año anterior. El dato marca un récord reciente y confirma una tendencia que se nota en hoteles, excursiones y vuelos.

El all inclusive sigue siendo parte central de la experiencia. Es, para muchos viajeros, la razón del viaje: llegar, dejar la valija, comer bien, descansar y no pensar demasiado. En la zona de Playa Bávaro, una de las más conocidas, se concentran grandes complejos hoteleros y buena parte de esa imagen de Caribe clásico que circula en redes sociales y agencias de turismo.

Pero Punta Cana ya no se vende solo como un lugar para mirar el mar desde una reposera. Cada vez pesan más las salidas fuera del hotel, las reservas naturales y las actividades que muestran otra cara del destino. Una de ellas es la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, un área protegida con senderos, bosque tropical y doce lagunas de agua dulce . En algunas se puede nadar, lo que convierte la visita en una pausa distinta, más silenciosa y verde, lejos del ruido de los resorts.

Punta Cana es uno de los paraísos en los que se encuentra Palladium. Tiene una playa que enamora a los argentinos.

El gran tema, sin embargo, aparece en la orilla. El sargazo dejó de ser una rareza de temporada para convertirse en una preocupación concreta en buena parte del Caribe. Cuando llega en grandes cantidades, modifica el paisaje, afecta la experiencia turística y obliga a montar operativos de limpieza casi constantes. Para un destino que vive de sus playas, no es un detalle menor.

El problema no está solo en retirarlo, sino en cómo hacerlo. La limpieza con maquinaria pesada puede dañar la arena y alterar el equilibrio costero. Por eso, distintos actores turísticos de Punta Cana avanzan con barreras marinas, protocolos de recolección temprana y alternativas para aprovechar la biomasa recolectada. La discusión dejó de ser puramente estética: hoy también es ambiental, económica y turística.

Corales, el tesoro que no siempre se ve

Bajo el agua está el otro desafío. Los arrecifes de coral no solo embellecen el fondo marino ni funcionan como atractivo para hacer snorkel. También protegen la costa, reducen el impacto de las olas y sostienen una enorme parte de la biodiversidad marina. Por eso, su deterioro preocupa a científicos, ambientalistas y al propio sector hotelero.

En Punta Cana, una de las iniciativas más visibles es el Coral Lab de Iberostar, un laboratorio frente al mar que trabaja con fragmentos de coral, conserva material genético y estudia cómo estos organismos responden al aumento de la temperatura del agua. La idea es recuperar corales dañados y devolverlos luego al océano, en un intento por sostener el ecosistema que le da vida al destino.

Punta Cana sigue siendo ese lugar al que muchos argentinos viajan para cortar con la rutina, descansar y mirar el Caribe sin horarios. Pero el destino empieza a mostrar una capa más profunda: la de un paraíso que necesita cuidarse para seguir siendo paraíso. En tiempos en los que viajar también implica mirar el impacto de cada elección, la playa preferida por miles de turistas enfrenta una pregunta inevitable: cómo crecer sin perder lo que todos van a buscar.