La playa de agua turquesa que parece escondida entre volcanes

Hay playas que no necesitan grandes hoteles ni paseos marítimos para quedarse en la memoria. La Playa de los Muertos, en Carboneras, Almería, es una de ellas: un arenal salvaje, de agua transparente y rodeado por un paisaje volcánico que convierte cada vista en una postal del Mediterráneo más agreste.

Ubicada en el límite norte del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar , esta playa forma parte de uno de los enclaves costeros más singulares de Andalucía. La ficha turística oficial la describe como una playa aislada, de arena blanca y grava, con 1.160 metros de longitud y 70 metros de ancho, dentro de un área protegida.

El atractivo de la Playa de los Muertos está en esa mezcla de belleza y sencillez que cada vez cuesta más encontrar en los destinos de verano. No es una playa urbana ni está pensada para llegar, estacionar y bajar directamente con sombrilla, conservadora y heladerita. Su encanto exige algo de esfuerzo: el acceso es a pie desde una zona elevada y el entorno mantiene un carácter mucho más natural que turístico.

Ese aislamiento explica buena parte de su fama. El agua, de tonos turquesas y muy transparente, contrasta con la piedra clara de la orilla y con los relieves secos del Cabo de Gata. Según el portal especializado Playas Almería, la playa se caracteriza por sus aguas cristalinas, su composición de gravilla y sus fondos marinos, uno de los motivos por los que suele aparecer entre las más recomendadas de la zona.

Aunque hoy se la asocia con escapadas, fotos de verano y baños en aguas limpias, su nombre tiene una historia menos luminosa. La denominación Playa de los Muertos se vincula con las corrientes marinas que, en otros tiempos, arrastraban hasta esta costa los cuerpos de marineros víctimas de naufragios. Ese pasado quedó unido para siempre a un paisaje que, visto desde el mirador, parece más cercano al paraíso que a una leyenda sombría.

La postal más buscada aparece desde arriba, antes de iniciar la bajada. Desde el mirador se aprecia la franja clara de la costa, el azul intenso del mar y las formaciones rocosas que cierran el paisaje. Es uno de esos lugares donde conviene llegar sin apuro, mirar el estado del mar y preparar bien la visita, porque no se trata de una playa con las comodidades habituales de los grandes balnearios.

Qué tener en cuenta antes de visitarla

Para disfrutarla bien, lo más importante es planificar. La ficha turística de Andalucía marca que el acceso puede hacerse en coche hasta la zona habilitada y luego a pie, y que se trata de una playa aislada, con ocupación media-baja y oleaje moderado. Por eso, llevar calzado cómodo, agua, protección solar y lo necesario para pasar el día puede marcar la diferencia.

La Playa de los Muertos no seduce por lo fácil, sino por lo auténtico. En un verano donde muchos viajeros buscan rincones menos intervenidos, este tramo de Carboneras conserva una identidad poderosa: mar claro, piedra volcánica, silencio relativo y una belleza áspera que resume buena parte del encanto de Cabo de Gata-Níjar.