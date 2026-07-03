Cabo Verde: el paraíso atlántico que se volvió tendencia por el Mundial 2026

Cabo Verde entró en la conversación mundial por el fútbol, pero el interés por este pequeño país africano no se agota en una cancha. En medio del Atlántico, frente a la costa occidental de África, el archipiélago aparece como una alternativa distinta para viajeros que buscan playa, naturaleza, cultura y una historia intensa.

La selección caboverdiana se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026 y esa exposición hizo que muchos empezaran a preguntarse dónde queda , cómo se vive y qué se puede conocer en este país de islas volcánicas. El turismo, sin embargo, ya venía creciendo alrededor de un atractivo difícil de resumir: Cabo Verde no es una sola postal, sino un mosaico de paisajes y ritmos.

Cabo Verde está formado por diez islas, cada una con una personalidad propia. Sal y Boa Vista son las más asociadas al descanso frente al mar, con playas extensas, hoteles, deportes acuáticos y un clima que favorece las escapadas durante buena parte del año. Allí, el turismo encuentra su versión más relajada: arena clara, viento constante y aguas de tonos turquesa.

Pero el país también tiene una cara más agreste. Santo Antão, por ejemplo, ofrece montañas, caminos de senderismo, acantilados y valles verdes que contrastan con la imagen clásica de destino playero. Esa variedad explica por qué muchos viajeros eligen combinar islas: algunas invitan a bajar el ritmo, otras a caminar durante horas entre paisajes que parecen de película.

La identidad caboverdiana también se escucha y se prueba. La música tiene un lugar central, con la morna como uno de sus géneros más reconocidos y Cesária Évora como figura universal. En ciudades como Mindelo, en la isla de São Vicente, esa herencia aparece en bares, calles, festivales y encuentros cotidianos donde la cultura local pesa tanto como el paisaje.

En la mesa, el plato más representativo es la cachupa, una preparación contundente a base de maíz, porotos, verduras y distintas carnes o pescado, según la versión. Por su espíritu de olla compartida y comida abundante, suele compararse con guisos latinoamericanos como el locro, aunque conserva una identidad propia, ligada a la historia criolla del país y a la vida familiar.

Historia, memoria y paisajes volcánicos

Cabo Verde también permite leer una parte compleja de la historia atlántica. En Santiago se encuentra Cidade Velha, antiguo centro de Ribeira Grande y Patrimonio Mundial de la UNESCO, considerada la primera ciudad colonial europea en los trópicos. Sus ruinas, calles empedradas y fortificaciones recuerdan el peso que tuvo el archipiélago en las rutas marítimas entre África, Europa y América.

Esa dimensión histórica convive con escenarios naturales muy diversos: el volcán de Fogo, las salinas de Pedra de Lume en Sal, los pueblos costeros de pescadores, las playas de Santa María y los caminos de montaña de Santo Antão. La experiencia cambia según la isla elegida, pero mantiene un hilo común: una mezcla de calma, paisaje abierto y cultura atlántica.

El impulso del Mundial le dio a Cabo Verde una vidriera inédita. Sin embargo, su atractivo turístico no depende solo de la sorpresa deportiva. El país ya tenía argumentos para llamar la atención: playas amplias, música con sello propio, gastronomía de raíz popular, memoria histórica y una geografía que pasa del desierto al verde intenso en cuestión de kilómetros. Ahora, simplemente, el mundo empezó a mirarlo con otros ojos.