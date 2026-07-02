La increíble conexión entre Mendoza y Vozinha, el arquero sensación de Cabo Verde

El Mundial siempre regala historias inesperadas. Algunas nacen dentro de la cancha y otras aparecen en los detalles más curiosos. Esta vez, una de ellas tiene como protagonista a Vozinha , el arquero de Cabo Verde que se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo, y una palabra que para los mendocinos tiene un significado especial: Mendoza .

No se trata de un homenaje casual ni de una coincidencia sin explicación. El experimentado guardameta africano disputa la Copa del Mundo con unos botines cuyo modelo se llama Mendoza , desarrollados por Senda Athletics , una marca con raíces argentinas fundada por Santiago Halty .

La historia comenzó mucho antes del Mundial, cuando Vozinha todavía jugaba en Portugal. Allí recibió un par para probarlos y quedó convencido desde el primer uso.

" Le encantaron. Tanto que los llevó a Cabo Verde para personalizarlos. Están intervenidos por un artista caboverdiano y, cuando termine el Mundial, van a quedar en un museo. Para nosotros es un orgullo enorme que una marca con raíces argentinas acompañe a una de las historias más lindas de este Mundial ", contó Halty.

Los botines fueron pintados a mano por un artista de Cabo Verde, incorporando el escudo de la federación y elementos que representan la identidad del país africano. Esa personalización convirtió al calzado en una pieza única que, una vez finalizada la Copa del Mundo, será exhibida en un museo.

El fundador de Senda con los botines Mendoza.

¿Por qué se llaman Mendoza?

El nombre no fue elegido al azar. Senda bautizó a sus primeros modelos con nombres de ciudades argentinas. Así nacieron los Mendoza, utilizados por arqueros como Vozinha y el canadiense Maxime Crépeau, y los Rosario, destinados a jugadores de campo.

Mientras Vozinha acaparaba los flashes con sus atajadas y se transformaba en uno de los personajes más queridos del Mundial, también le daba una exposición impensada a una marca que intenta abrirse camino entre gigantes como Nike, Adidas y Puma.

Así, entre tapadas espectaculares, sueños mundialistas y una historia de superación, apareció un inesperado vínculo con Mendoza. Un simple nombre estampado en un par de botines terminó uniendo a la provincia con uno de los protagonistas más sorprendentes de la Copa del Mundo.