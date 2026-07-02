Bidireccionalidad y trabajo "en ventanas": los detalles de las obras del Tren de Cercanías

El Gobierno provincial anunció este miércoles que arrancaron las obras para la construcción de l Tren de Cercanías, que comunicará la zona Este con el Gran Mendoza mediante triplas nuevas y con una inversión de $196.000 millones.

El anuncio se dio en Junín, en una de las estaciones que será el extremo que unirá la traza ferroviaria, que atravesará San Martín, Maipú y llegará incluso hasta Luján de Cuyo, en las vías que sirvieron décadas atrás para el famoso Trasandino y que hoy utiliza Belgrano Cargas.

Natalio Mema, ministro de Gobierno, recordó que la licitación contó con la competencia de 18 empresas nacionales e internacionales y que las triplas que se van a comprar serán "nuevas, cero kilómetro", en comparación a las duplas del Metrotranvía, que han sido donadas desde Estados Unidos.

El funcionario expresó que las primeras obras en la traza, cuya licitación para la construcción fue ganada por Ceosa -el material rodante lo aportará la empresa china CRRC Tangshan Company- , comenzaron este mismo miércoles "en las vías", que serán modificadas dado el nuevo material rodante que se utilizará, y además porque las triplas transitarán más rápido que lo que actualmente se puede ver con un tren de cargas.

"No tenemos nada que envidiar a cualquier ciudad del mundo en este sistema porque será con la mejor tecnología que hay disponible, al igual que el material rodante", expresó.

No obstante, señaló también que las vías serán importadas, por lo que de eso dependerá también la duración de la obra, que tiene una estimación de un año para su finalización. "Esperamos igual que en un año esta obra esté hecha. Vamos a tener 8 estaciones nuevas y 28 pasos a nivel", agregó.

Trabajos "en ventanas" del Tren de Cercanías

Por otro lado, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, acotó a lo mencionado por Mema que se va a comenzar a trabajar "en ventanas de trabajo", es decir, implicará trabajar en distintos segmentos a lo largo de la traza "para generar una bidireccionalidad de la vía de carga que utiliza Belgrano Cargas".

La funcionaria explicó que en principio Belgrano Cargas debería utilizar la vía norte, ya que el Gobierno está autorizado a intervenir la vía sur, pero "todavía hay algunos sectores donde, por algunas cuestiones de maniobra o de seguridad, usan la vía sur, por lo que tenemos que lograr esa bidireccionalidad primero".

En este sentido, agregó que se están realizando ya las primeras tareas que consisten en limpieza del terreno, relevamiento, desarme y acopio de la vía.

Comenzaron las obras del Tren de Cercanías Prensa Gobierno

"Los primeros cinco meses se realizarán estos trabajos por segmento en función de lograr la direccionalidad de la vía", insistió.

También mencionó que la renovación de la vía será completa y que se realizarán varias intervenciones en lo que tiene que ver con seguridad, puntualmente con los pasos a nivel, "ya que por la nueva velocidad que va a tener este tren, diferente a la que tiene hoy el tren de cargas, se va a trabajar en un ordenamiento" del mismo.

En términos de seguridad, señaló que "la gente por costumbre ha hecho pasos clandestinos sobre las vías. Eso claramente no se va a permitir", por lo que todos los tramos de cruce peatonal y vehicular estarán debidamente marcados, como ocurre actualmente con el Metrotranvía.

"Esta es una obra que actúa en pos de la integración de las regiones, y el Tren de Cercanías hace a la morfología de una nueva forma de comunicación entre la región Este y el Área Metropolitana".

La traza total del Tren de Cercanías tendrá 45 kilómetros en total, con una primera conexión entre Junín y Maipú más una nueva extensión que cubrirá toda la zona sur del departamento de Maipú, llegando a Luján de Cuyo, a la calle Pueyrredón.

El recorrido comenzará desde La Colonia en Junín, hasta la estación Gutiérrez en Maipú con 8 paradas. Desde allí, el Tren de Cercanías se dirigirá por la zona del Parque Metropolitano hasta la zona de calle Vieytes, con 8 paradas más; y desde Vieytes hasta Pueyrredón (en Luján), con 3 paradas más.

Infografía de la ampliación del Tren de Cercanías. Noelia Fernández / MDZ

Con este replanteo, la obra, una vez que comiencen los trabajos, se dividirán en estos 3 tramos mencionados:

La Colonia (Junín) - Gutiérrez (Maipú)

Gutiérrez (Maipú) - Vieytes (Maipú)

Vieytes (Maipú) - Nueva Estación Pueyrredón (Luján)

la construcción estará a cargo de Ceosa, que fue la empresa que presentó la oferta "más conveniente" según el Gobierno. También ocurrirá lo mismo con la concesión del servicio por 15 años.

Ceosa, al ganar la licitación del Tren de Cercanías, manejará todas las obras ferroviarias actuales de la provincia. Además, mantiene una buena porción de obras en Mendoza (acaba de ganar la megaobra del Acceso Sur) y es la que ganó también la concesión (con Mendotravel) de la explotación de parte de la costa sur de Potrerillos, además de otras inversiones viales.

Rubro 1: construcción

Con respecto al rubro de la infraestructura ferroviaria, se incluye la renovación total de los 45 kilómetros de vía, la intervención de más de 30 pasos a nivel, instalación de barreras, señalización, laberintos peatonales y la puesta en valor de obras de arte como alcantarillas y terraplenes.

Ceosa había obtenido la oferta más atractiva del rubro, un 42,4% por debajo de lo estipulado, con un total de $106.058 millones. Fue por eso que se extendieron de 33 a 45 kilómetros de vía, con un nuevo presupuesto (que quedó un 3% por debajo del Presupuesto oficial, que fue de $184.201 millones)

Rubro 2: concesión

Con referencia la operación y mantenimiento de servicio, con propuestas técnicas y comerciales, que incluyen la explotación de servicios complementarios de las estaciones. La concesión será por 15 años.

Ceosa tuvo también la oferta más competitiva, con una propuesta inicial de costo por kilómetro recorrido de $26.530, un número que fue un 31,5% por abajo del presupuesto oficial (antes de su actualización).

Comenzaron las obras del Tren de Cercanías Prensa Gobierno

La concesión prevista para el Tren de Cercanías tiene el mismo sistema de cobro que se tiene para el servicio de transporte público de pasajeros, tanto de los micros como así también del Metrotranvía: el costo por kilómetro recorrido. "Es una unidad de medida que se toma a nivel mundial", indicaron desde el área de Transporte de la provincia.

Rubro 3: material rodante

En el rubro de la provisión del material rodante aparece como gran ganadora a CRRC Tangshan Company, que no había ofrecido la mejor oferta (la empresa ofreció un presupuesto de $28.080 millones, mientras que Material Ferroviario SA había quedado primera, con una oferta de $27.103 millones).

Este rubro contempla tres nuevas formaciones (triplas), cada una con capacidad para 506 pasajeros (210 sentados y 296 de pie).

CRRC Tangshan Co. Ltd se especializa en la fabricación de material rodante y locomotoras.

Las triplas del Tren de Cercanías

Cada una de las triplas (formaciones) del Tren de Cercanías estará compuesta por tres coches de trocha ancha (1.676 mm), con una longitud total que no superará los 95 metros, y una configuración definida: dos coches motrices en los extremos y un coche remolcado en el centro.

La capacidad total de transporte alcanzará los 506 pasajeros por tripla (210 sentados y 296 de pie), distribuidos entre los tres coches (168 en las formaciones de los extremos y 170 en la del medio), superando ampliamente el piso mínimo exigido de 300 personas del pliego.

El pliego establece que el oferente deberá cotizar material rodante, que cumpla con toda la normativa ferroviaria vigente en la República Argentina, incluidas las disposiciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), además de normativas internacionales.

Las DMU están pensadas para un "uso intensivo": recorrerán en promedio 120.000 kilómetros por año, con un ciclo de mantenimiento pesado previsto a los 10 años, o al alcanzar 1,2 millones de kilómetros.

Comenzaron las obras del Tren de Cercanías Prensa Gobierno

De acuerdo a los plazos de entrega, la licitación contempla un esquema escalonado, ya que las dos primeras unidades deberán ser entregadas "en condiciones de prueba" a los 11 meses desde el pago del anticipo, que será del 30% del contrato.

La tercera unidad se entregará a los 14 meses del pago del anticipo y todo el material rodante deberá ser entregado en la Estación General Libertador San Martín, en Junín, "por cuenta y cargo de la contratista".