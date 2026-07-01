Cortan un acceso clave a CABA por obras: desde qué hora y cuáles son los desvíos

Quienes circulen por la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) deberán modificar sus recorridos este miércoles por la noche. Un corte total afectará durante ocho horas uno de los accesos más transitados de la Capital por una obra que obligará a los vehículos a desviarse.

La interrupción será sobre la avenida Lugones, a la altura de Udaondo, desde las 22 del miércoles 1 de julio hasta las 6 del jueves 2. Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, el operativo estará a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y forma parte de la ampliación del Puente Labruna.

Mientras permanezca cerrada la circulación sobre la avenida Lugones, el tránsito liviano será desviado por la avenida Udaondo hacia la avenida Del Libertador. Desde allí, los conductores podrán retomar Lugones a la altura de Ombúes o de Dorrego.

Las obras de este miércoles en CABA forman parte de la ampliación del Puente Labruna.

En tanto, el tránsito pesado será derivado previamente por la salida hacia la avenida Del Libertador desde la avenida General Paz.

Durante el operativo habrá señalización especial, carteles electrónicos con información sobre los desvíos y personal de Seguridad Vial de AUSA para ordenar la circulación.

Qué obras se realizarán en el Puente Labruna

El corte permitirá avanzar con una nueva etapa de la ampliación del Puente Labruna. Los trabajos consistirán en el montaje de seis vigas de gran porte que formarán parte de la denominada Rama Sur, una nueva conexión entre las avenidas Cantilo, Lugones y Udaondo.

Cada una de las estructuras mide 28 metros de largo, 80 centímetros de ancho, 1,4 metros de alto y pesa aproximadamente 47 toneladas. Las vigas serán instaladas sobre las pilas construidas a ambos lados de la autopista y cruzarán la traza de la avenida Lugones.

La obra corresponde a la segunda etapa del proyecto de ampliación del puente. En una primera fase ya fue habilitada la Rama Norte, que incorporó una conexión directa desde Lugones y Campos Salles hacia Ciudad Universitaria y Cantilo, además de duplicar la cantidad de carriles disponibles.

Qué zonas busca conectar la obra

Además de ampliar la capacidad del Puente Labruna, el proyecto apunta a ordenar la circulación entre Udaondo, Campos Salles, Lugones y Cantilo, facilitando el acceso a algunos de los puntos de mayor circulación de la zona norte de la Ciudad. Entre ellos:

Estadio Monumental.

Ciudad Universitaria.

Parque de la Innovación.

CeNARD.

Universidad Torcuato Di Tella.

Estación Ciudad Universitaria del tren Belgrano Norte.

De esta manera, cuando finalicen los trabajos, el Puente Labruna pasará de tener un carril por sentido a contar con dos carriles por mano. Además, se incorporará una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho, una bicisenda de 2,40 metros y nuevos espacios verdes.

El proyecto también contempla un corredor peatonal y ciclista que conectará el barrio de Núñez con la zona costera, junto con áreas de descanso, sectores recreativos y espacios verdes en el entorno del Parque de la Innovación.